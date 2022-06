Pierre-Louis Barassi signe au Stade Toulousain jusqu’en 2025

Le trois-quarts centre Pierre-Louis Barassi, qui évoluait jusqu’alors au sein de l’effectif du Lyon Olympique Universitaire (LOU), a signé ce mardi 21 juin un contrat de trois ans avec le Stade Toulousain.

Pierre-Louis Barassi sera au Stade Toulousain pour les trois prochaines saisons © Stade Toulousain

Nouvelle recrue. Le Stade Toulousain annonce le recrutement de Pierre-Louis Barassi pour trois saisons, jusqu’en 2025. « Rapide, habile techniquement et propre en défense, Pierre-Louis a tous les atouts recherchés chez un centre et devrait compléter à merveille la ligne de trois-quarts stadistes la saison prochaine », se réjouit le Stade Toulousain dans un communiqué. Un enthousiasme partagé par la nouvelle recrue, qui a déclaré : « Je suis avant tout heureux et excité de pouvoir démarrer une nouvelle aventure au Stade Toulousain. J’ai hâte de commencer la saison prochaine avec cette équipe ».

Né le 22 avril 1998 dans le Bas Rhin, le trois-quarts centre est détecté très jeune au Racing club de Narbonne avant de rejoindre, en 2016, le centre de formation du Lyon Olympique Universitaire (LOU). C’est également au sein du club rhodanien que le joueur a signé son premier contrat professionnel, « malgré les avances du Stade Toulousain… », note le club haut-garonnais.

Pierre-Louis Barassi en Équipes de France

Grâce à ses performances en club, Pierre-Louis Barassi compte plusieurs sélections en Équipes de France jeunes. Il a notamment remporté le titre de champion d’Europe des moins de 18 ans en 2016, puis celui de champion du monde U20 deux ans plus tard, aux côtés de Romain Ntamack, Matthis Lebel et Lucas Tauzin. Le trois-quarts centre a également rejoint l’effectif du XV de France lors de la Coupe du monde 2019 qui s’est déroulée au Japon.

« Pierre-Louis est un joueur de niveau international. Au vu de ses grandes qualités, il va forcément nous aider à produire le jeu que nous souhaitons. C’est un bonheur de pouvoir le compter parmi nous », estime le président des Rouge et Noir Didier Lacroix, qui vient également de signer pour trois ans avec Melvyn Jaminet qu’il qualifie de « grand espoir du rugby français ».