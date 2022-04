L’Orchestre de chambre de Toulouse renouvelle le “Nouveau monde” de Dvořák

L’Orchestre de chambre de Toulouse s’est lancé le défi d’adapter la « Symphonie du Nouveau Monde » de Dvořák aux instruments couramment utilisés aujourd’hui.

L’Orchestre de chambre de Toulouse. Crédit photo : Oihana Marco

C’est un défi que c’est lancé l’Orchestre de chambre de Toulouse avec son directeur musical Gilles Colliard : retranscrire la “Symphonie du Nouveau monde” du compositeur tchèque Antonín Dvořák. Retranscrire, c’est-à-dire l’adapter aux instruments utilisés par les orchestres de nos jours.

« Depuis longtemps, nous souhaitions offrir un genre nouveau, qui utilise les possibilités des techniques modernes. En musique, on peut toucher, ou retoucher une œuvre, sans abîmer l’original qui reste intact, et il n’y a donc aucun sens à se l’interdire par principe », explique l’Orchestre de chambre de Toulouse dans un communiqué. « C’est bien ce que fait Ravel en orchestrant les Tableaux d’une exposition de Moussorgski. »

L’orchestre rappelle qu’en « écrivant sa symphonie, dite du “Nouveau monde”, Antonín Dvořák utilise les instruments à sa disposition en cette fin du 19ème siècle. Presque 130 ans plus tard, Gilles Colliard et l’Orchestre de chambre de Toulouse se sont amusés à la revisiter en utilisant des instruments qui n’existaient pas à l’époque. Violons, altos, violoncelles et contrebasses électriques rejoignent les cordes acoustiques, et un piano numérique assure les parties de vents et multiplie les “effets spéciaux” ».

Avec cette nouvelle nomenclature instrumentale et son amplification, 18 musiciens suffisent à tenir toutes les parties d’un orchestre symphonique. Ils parviennent à obtenir la même richesse sonore. « Comme à l’époque baroque, la structure de l’œuvre est intégralement conservée », assure Renaud Gruss Administrateur général de l’orchestre. « Mais comme à l’époque baroque, l’interprétation est unique et vient enrichir la version originale d’une nouvelle lecture plus contemporaine, avec l’espoir de faire ainsi découvrir cette musique aux jeunes générations ».

Informations pratiques : les prochaines représentations de Dvořák par l’Orchestre de chambre de Toulouse, les 12 et 13 mai à 20h30 à l’auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines, les 24 et 25 mai à l’Escale de Tournefeuille Place.