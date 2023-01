Open d’Australie : un joueur du Stade Toulousain Tennis en finale du double

Hugo Nys, joueur du Stade Toulousain Tennis Club, est en finale du double messieurs de l’Open d’Australie 2023. Il vient de remporter la demi-finale ce jeudi 26 janvier.

Hugo Nys est au Stade Toulousain Tennis depuis 2021 CC BY-SA 2.0 si.robi

Il est en finale. Le joueur du Stade Toulousain Tennis Club, Hugo Nys, a remporté aux côtés du Polonais Jan Zielinski le match de demi-finale du double messieurs de l’Open d’Australie 2023 en trois sets (6-3, 5-7, 6-2) ce jeudi 26 janvier. Ils affrontaient les deux Français Jérémy Chardy et Fabrice Martin.

Hugo Nys et son binôme vont maintenant se confronter aux Australiens Jason Kubler et Rinky Hijikata lors de la finale. L’occasion pour le joueur du Stade Toulousain de peut-être remporter la compétition après Nick Kyrgios et Thanasi Kokkinakis. Le match se déroulera ce samedi 28 janvier à 9h30, heure française.

Il avait sorti Benjamin Bonzi en quarts de finale

Hugo Nys et Jan Zielinski ont donc sorti de la compétition la dernière paire française ce jeudi. Ils avaient juste avant battu Benjamin Bonzi et Arthur Rinderknech lors des quarts de finale le mardi 24 janvier dernier et en deux sets seulement (1-4, 6-6). Hugo Nys avait alors évincé un autre stadiste.

En effet, Benjamin Bonzi fait aussi partie du Stade Toulousain Tennis Club. Hugo Nys est donc le dernier représentant du club à l’Open d’Australie 2023. S’il possède la double nationalité française et monégasque, le joueur ne représente toutefois plus la France en compétition depuis 2019, mais Monaco.

Hugo Nys au Stade Toulousain Tennis depuis 2021

Hugo Nys joue sous les couleurs du Stade Toulousain Tennis Club depuis 2021. Il est auparavant passé par plusieurs autres clubs, dont le Blagnac TC. Le stadiste est professionnel depuis 2011 et spécialiste du double depuis 2018. Il a d’ailleurs remporté quatre titres ATP dans cette discipline.

Pour information, Hugo Nys a atteint les quarts de finale à Roland Garros en 2021 aux côtés de l’Allemand Tim Pütz et également à l’US Open avec Jan Zielinski en 2022. C’est donc la première fois que le joueur du Stade Toulousain Tennis Club se retrouve en finale d’un tournoi du Grand Chelem.