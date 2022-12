Voici le nouvel entraîneur adjoint du TFC (qui se fait déjà chambrer)

Le TFC a recruté son nouvel entraîneur adjoint. Il s’agit de l’Espagnol Carles Martinez Novell. Il remplace Michaël Debève, mis à pied à titre conservatoire pour une raison inconnue.

L’entraîneur adjoint du TFC Carles Martinez Novell. © Toulouse Football Cluc

Il y a du nouveau dans le staff des Violets. Le TFC a annoncé le recrutement de son nouvel entraîneur adjoint, jeudi 8 décembre. Il s’agit de l’Espagnol Carles Martinez Novell. Ce dernier est aussi responsable de la méthodologie de l’équipe professionnelle et remplace Michaël Debève, mis à pied à titre conservatoire il y a une semaine pour une raison non dévoilée par le club.

Le Toulouse Football Club est ravi d'accueillir @carlesmnovell, qui rejoint le staff de Philippe Montanier comme entraineur adjoint et Responsable de la méthodologie du groupe professionnel.



« Il est à la fois un jeune entraîneur et quelqu’un qui a beaucoup d’expérience en ayant travaillé dans des clubs extrêmement prestigieux en Espagne et remporté de nombreux trophées dans des catégories de jeunes », fait remarquer Damien Comolli, le président du TFC. « Il va nous apporter sa culture du succès, l’exigence qu’il a connue dans ses clubs précédents ainsi qu’une approche novatrice de la méthodologie d’entraînement. »

Qui est Carles Martinez Novell, le nouvel entraîneur adjoint du TFC ?

Carles Martinez Novell était dernièrement en poste en tant qu’entraîneur des jeunes du club d’Al-Rayyan SC au Qatar, puis de l’équipe nationale du Koweit. Mais c’est surtout en Espagne qu’il a construit sa carrière, notamment dans les centres de formation des jeunes du FC Barcelone et de l’Español Barcelone. Il a par exemple entraîné Gavi, Ansu Fati et Eric Garcia.

« Je vais essayer d’aider l’équipe à mieux comprendre certains détails. Car à la Masia, et plus généralement au FC Barcelone, l’idée est d’expliquer le comportement d’une équipe lors d’un match, en prenant en compte absolument tous les paramètres. Et je pense pouvoir permettre aux joueurs de comprendre individuellement quels sont leurs différents rôles et leurs positions pendant une rencontre », affirme le nouvel entraîneur adjoint à propos de son rôle.

Premier entraînement avec le groupe professionnel

Le technicien catalan âgé de 39 ans, expert dans les tactiques, mais qui n’a jamais officié comme joueur professionnel, rejoint le staff de Philippe Montanier. Le coach a présenté son nouvel adjoint à l’équipe professionnelle dans la matinée, et n’a pas manqué de le chambrer sur l’élimination de l’Espagne à la Coupe du monde : « J’ai demandé aux joueurs d’être indulgents avec Carles, après l’élimination de l’Espagne face au Maroc. Nous avons un joueur du Maroc ici. Donc un peu d’indulgence avec Carles, parce que c’est dur pour lui. »