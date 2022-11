Une manifestation anti-corrida s’organise à Toulouse

Ce samedi 19 novembre sera marqué par l’organisation d’une manifestation anti-corrida à Toulouse, comme dans une quarantaine d’autres villes de France, alors que la proposition de loi portée par le député de la France Insoumise (LFI) Aymeric Caron visant à abolir la pratique sera débattue à l’Assemblée nationale la semaine prochaine.

« La souffrance animale mise en spectacle n’est plus considérée comme acceptable par la majorité des Françaises et Français », déclarent les membres d’Europe Écologie les Verts (EELV) Toulouse, en s’appuyant sur les résultats d’une étude menée au mois de février dernier par Ifop et 30 millions d’amis, qui indique que 77 % des Français se positionnent contre la corrida.

Les écologistes, comme de nombreux militants, se réuniront ce samedi 19 novembre à partir 10h30 au coeur du square Charles de Gaulle de Toulouse, pour montrer leur soutien à la proposition de loi portée par le député de la France Insoumise (LFI) Aymeric Caron, visant a abolir la corrida. Le rassemblement est organisé par le collectif Nature sauvage Occitanie.

🐃 En soutien à la proposition de loi de @CaronAymericoff pour la fin de la corrida, retrouvons-nous

🗓 Samedi 19/11 à 10h30

📍Square de Gaulle à #Toulouse

Mettons fin à cette pratique cruelle ! Avec @ChArrighi @mleickjonard @HeleneCabanes@EelvAnimaux https://t.co/we7Qw1FyJ0 — EELV Toulouse (@EELVToulouse) November 18, 2022

Une loi anti-corrida portée devant l’Assemblée nationale

« La torture et la mort d’un animal ne peuvent légalement constituer un divertissement digne de l’éthique contemporaine », insiste la députée de la neuvième circonscription de Haute-Garonne Christine Arrighi (NUPES), co-signataire de la proposition de loi interdisant la corrida en France. Même si le projet a essuyé un refus de la part de la commission des lois ce mercredi 17 novembre, il sera tout de même débattu le 24 novembre prochain à l’Assemblée nationale.

Dans le pays, il n’existe pas de document qui précise clairement dans quels départements la corrida est autorisée. Elle l’est simplement dans les territoires où la pratique est considérée comme faisant partie du patrimoine et de la tradition, à savoir entre le pays d’Arles et le Pays basque, la Garrigue et la Méditerranée, entre Pyrénées et Garonne, en Provence, Languedoc, Catalogne et Gascogne. Cette zone comprend donc les régions Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côtes-d’Azur. Tradition ou non, Aymeric Caron souhaite bannir la corrida du territoire français.

🐂 Pour l'interdiction de la #Corrida, RDV demain à #Toulouse et ailleurs en France ! ✊

Pourquoi continuer à autoriser en Gironde ou dans les Landes ce qui, dans un département voisin, serait considéré comme illégal car cruel ?#StopCorrida https://t.co/YbGO0B4iSr — Manuel Leick-Jonard (@mleickjonard) November 18, 2022

Des manifestations anti-corrida partout en France

Suite à l’appel national lancé par l’Alliance Ethique, One Voice et le collectif Ensemble pour l’Abolition, Toulouse ne sera pas la seule ville dans laquelle une manifestation anti-corrida est organisée ce samedi 19 novembre. Plus d’une quarantaine de rassemblements auront lieu en France. Comme à : Montpellier, Béziers, Lunel (Hérault), Perpignan (Pyrénées-Orientales), Nîmes (Gard), mais aussi Paris, Lyon (Rhône), Chambéry (Savoie), Toulon (Var), Nice (Alpes Maritimes), Marseille (Bouches-du-Rhône), Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), Rouen (Seine-Maritime), Nantes (Loire-Atlantique), Lille (Nord), Bordeaux (Gironde) et même Bayonne (Pyrénées-Atlantiques).