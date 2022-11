Toulouse : les écologistes appellent à voter pour l’abolition de la corrida

Les écologistes de Toulouse appellent l’ensemble des parlementaires à se positionner en faveur de la proposition de loi portée par le député de la France Insoumise (LFI) Aymeric Caron visant à abolir la corrida partout en France, alors que la pratique est encore autorisée dans certains territoires.

« La torture et la mort d’un animal ne peuvent légalement constituer un divertissement digne de l’éthique contemporaine », déclare Christine Arrighi, députée de la neuvième circonscription de Haute-Garonne sous l’étiquette de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale (NUPES). L’élue est co-signataire de la proposition de loi portée par le député de la France Insoumise (LFI) Aymeric Caron, visant à abolir la corrida sur l’ensemble du territoire français.

Si la commission des lois de l’Assemblée nationale a voté contre le projet ce mercredi 17 novembre, il sera tout de même débattu le 24 novembre prochain à l’Assemblée nationale. En attendant, le sujet divise.

EELV Toulouse votera pour l’abolition de la corrida

Les membres du parti Europe Écologie les Verts (EELV) de Toulouse appellent aujourd’hui les parlementaires à faire bloc en faveur de la proposition de loi qui mettrait fin à la corrida en France. « La corrida est reconnue par la loi comme un acte de cruauté pénalement répréhensible partout dans le pays, sauf dans dix départements où elle reste autorisée », s’insurgent-ils.

En réalité, il n’existe aucune liste qui répertorie clairement les départements dans lesquels la pratique est légale. La corrida est autorisée uniquement dans les territoires où elle est considérée comme faisant partie du patrimoine et de la tradition, à savoir l’Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d’Azur. « Pourquoi continuer à autoriser en Gironde ce qui, dans un département voisin, serait considéré comme illégal car cruel ? », s’étonne Manuel Leick-Jonard, co-porte-parole d’EELV Toulouse.

Un rassemblement anti-corrida ce samedi

« La souffrance animale mise en spectacle n’est plus considérée comme acceptable par la majorité des Françaises et des Français », poursuivent les membres d’EELV Toulouse en citant un sondage réalisé par l’IFOP et 30 millions d’amis en début d’année, qui indique que 77 % des Français sont favorables à l’interdiction de la corrida.

Ainsi, pour montrer son soutien, les membres d’EELV Toulouse annoncent qu’ils participeront à la manifestation anti-corrida organisée dans le square Charles de Gaulle ce samedi 19 novembre, dès 10h30, « pour appeler les citoyennes et les citoyens à soutenir la proposition de loi ».