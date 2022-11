La Mairie et la Métropole de Toulouse se réunissent sur un site unique

Depuis le mardi 8 novembre, la Mairie et la Métropole de Toulouse sont rassemblées sur un seul site. Il sera présenté en conseil métropolitain en décembre.

Depuis mardi 8 novembre, la Mairie et la Métropole de Toulouse sont réunies sur un site unique. © Toulouse – Mairie et Métropole

La nouvelle est passée quasiment inaperçue, malgré quelques annonces sur les réseaux sociaux des collectivités. Sur internet, la Mairie et la Métropole de Toulouse sont domiciliées sur le même site web depuis le mardi 8 novembre.

Bienvenue sur notre nouveau site Web unique !

Toutes les #infos pratiques, #démarches et #actualités de la Mairie et de la Métropole de #Toulouse sont désormais dans un seul endroit : https://t.co/1wd2SLJrcW

Pensez à mettre à jour vos favoris ⭐️ pic.twitter.com/nX1rxWzRVs — Toulouse – Mairie et Métropole (@Toulouse) November 8, 2022

De la même façon, les réseaux sociaux de Toulouse Métropole et la Mairie de Toulouse fusionnent aussi et changent de nom pour s’appeler « Toulouse – Mairie et Métropole ».

Une organisation commune pour mieux répondre aux besoins

Sur la page d’accueil, les internautes des 37 communes de la métropole toulousaine trouvent un moteur de recherche pour les aider. L’organisation commune doit permettre de « répondre au mieux aux besoins des habitants », selon la Mairie de Toulouse qui précise que « ce site a été réalisé dans une démarche de co-construction avec des usagers à travers d’ateliers et d’enquêtes en ligne ».

« En adéquation avec l’évolution actuelle constatée dans d’autres métropoles qui ont développé un site unique, www.metropole.toulouse.fr s’inscrit clairement dans une volonté de modernisation et de simplification pour les usagers », ajoute la municipalité.

En effet, à Brest, Rennes ou encore Strasbourg, cette fusion des outils de communication est effective. « C’est la tendance », note Nicolas Misiak, élu à la Mairie de Toulouse en charge de la modernisation de l’administration et l’évaluation des politiques publiques, dans les colonnes du Journal Toulousain. « C’est juste un pas de plus vers la métropolisation ».

Il indique que « cette mutualisation des outils de communication a été présentée lors du dîner des maires le 14 mars 2022 ». Le nouveau site sera présenté lors du prochain conseil communautaire qui aura lieu le 8 décembre prochain.