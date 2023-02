Gestion des déchets à Toulouse : une réunion publique se prépare

Ce mercredi 22 février 2023, les associations “Zéro Waste Toulouse” et “les Amis de la Terre” organisent une réunion publique sur la gestion des déchets à Toulouse. Le bilan de la concertation autour de l’incinérateur du Mirail y sera notamment évoqué.

L’incinérateur du Mirail est parmi les plus polluants de France (illustration). Crédit : Antoine Taveneaux / CC BY-SA 3.0.

« Urgence Déchets ! », c’est presque un nom de bannière sous laquelle se joignent “Zéro Waste Toulouse” et “les Amis de la Terre”. C’est en fait le nom d’une réunion publique organisée par ces deux associations, le mercredi 22 février à 20h30, dans la salle Lafage à Toulouse.

Ce rassemblement a pour but de faire le bilan de la concertation sur l’incinérateur du Mirail et de discuter des suites à y donner. Mais cette réunion veut aussi s’attarder sur la gestion des déchets à Toulouse et en Occitanie, en abordant des thèmes comme les consignes de tri ou la redevance incitative.

Un rapport sur l’incinérateur de déchets qui satisfait Zero Waste Toulouse

Une concertation publique sur le projet d’évolution de l’incinérateur de Toulouse, portée par le syndicat mixte Decoset, s’est achevée le 27 novembre 2022. Suite à cela, les deux garants du débat ont rendu leur rapport en janvier 2023. Zero Waste Toulouse se satisfait du fait que ce rapport rejoigne plusieurs conclusions et remarques que l’association avait formulées lors des réunions sur l’avenir de l’incinérateur de déchets du Mirail.

« C’est une première victoire dans le combat contre la reconduction à l’identique de cet incinérateur voulue par Decoset et Toulouse Métropole et pour la mise en place d’une vraie politique de réduction des déchets », explique-t-elle. Le rapport demande notamment à Decoset de « préciser ses objectifs en matière de réduction des déchets à court, moyen et long terme en regard des éléments débattus lors de la concertation, et notamment du scénario alternatif présenté par Zéro Waste ».

Le syndicat dispose de deux mois pour répondre aux points soulevés lors de cette concertation. Et avec l’organisation de cette réunion, les associations montrent déjà vouloir se préparer.