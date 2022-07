Fête nationale. Tisséo prolonge ses horaires la nuit du 14 juillet

À l’occasion de la fête nationale, Tisséo annonce le prolongement des horaires de son réseau la nuit du jeudi 14 juillet. Le métro circulera jusqu’à deux heures du matin.

Le métro de Toulouse circulera jusqu’à deux heures du matin, le soir du 14 juillet, annonce TIsséo. Crédit photo : B.F. / Le JT

Après deux années de festivités impactées par la crise sanitaire, les grands rendez-vous du 14 juillet sont de retour à Toulouse. Après une parade militaire en fin de matinée, un important concert NRJ Music Tour est organisé à la prairie des Filtres à partir de 18h30. Des artistes comme Dadju, Shouse, Yanns et Camélia Jordana seront sur scène. Enfin, un feu d’artifice sera proposé après le coucher du soleil.

À l’occasion des festivités de la fête nationale, Tisséo prolonge les horaires de quelques lignes de son réseau la nuit du 14 juillet. À commencer par les deux lignes du métro. « Les derniers départs de chaque terminus des lignes A et B du métro s’effectueront à deux heures », annonce l’opérateur de transports en commun. Il précise cependant que la station Esquirol, sur la ligne A, fermera ses portes au public à partir de 22h30.

Le tramway et des lignes de bus de Tisséo perturbés par les festivités du 14 juillet

En raison des festivités, les lignes de bus L4, L7, L9, 14 et 44 seront déviées. Aussi, les lignes de soirée seront prolongées jusqu’à deux heures, comme le métro. Concernant les transports à la demande, la ligne 106 et le TAD 119 seront prolongés jusqu’à 2h30 et le TAD 120 jusqu’à 3h15.

Les nouvelles sont moins bonnes pour les usagers du tramway, étant donné que le pont Saint-Michel, emprunté par ce service, sera piétonnisé pour permettre d’observer les feux d’artifice. « Les lignes T1 et T2 du tram seront interrompues entre les stations Palais de Justice et Arènes à partir de 13 heures. Les derniers départs de Palais de Justice s’effectueront à 13h36 direction MEETT (T1) et à 12h50 direction Aéroport (T2) », selon Tisséo. « Les derniers départs en soirée se feront à 2h30 d’Arènes vers MEETT et à 1h40 de MEET vers Arènes (T1) puis de 23h29 d’Arènes vers Aéroport et 00h10 d’Aéroport vers Arènes (T2) ».