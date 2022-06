Feu d’artifice et grand concert de retour pour le 14 juillet à Toulouse

Après deux ans de crise sanitaire, le feu d’artifice et le grand concert du 14 juillet reviennent à Toulouse. Voici le programme.

Toulouse va renouer avec les festivités du 14 juillet. Pour rappel, il n’y avait pas eu de concerts ni de spectacle pyrotechnique en 2020 et la mairie avait prévu « une organisation exceptionnelle » l’année dernière face à la crise sanitaire.

Plusieurs feux d’artifice et concerts avaient ainsi été organisés aux quatre coins de la ville pour éviter les attroupements trop importants. Mais cette année, les Toulousains ont de nouveau rendez-vous sur les berges de la Garonne. La municipalité vient de dévoiler le programme de la soirée du 14 juillet.

Les artistes présents lors du concert pour le 14 juillet

Le concert avec NRJ Music Tour fera tout d’abord son retour à la prairie des Filtres. De nombreux artistes seront présents à partir de 20h30 pour l’occasion. Il y aura notamment le chanteur Jérémie Frérot, le duo de musique électronique Shouse, Dadju, Camélia Jordana, ou encore le rappeur Hatik.

Des artistes locaux assureront la première partie de ce grand concert de 18h30 à 20h30. Se produiront ainsi sur scène, le groupe de breakdance Break’in School, la chanteuse Lisaa, mais aussi Matt Mendez et le chanteur Cyprien, finaliste de l’édition 2021 de The Voice.

Un feu d’artifice en hommage à la ville capitale du spatial

Place ensuite au spectacle pyrotechnique. Mis en œuvre par la société Ruggieri, il s’appellera “Toulouse la tête dans les étoiles, du rêve à la réalité” cette année. Le feu d’artifice mêlera ainsi bandes originales de séries et de films de science-fiction de Doctor Who à Interstellar et des extraits de communication de missions spatiales d’Apollo à SpaceX.

Il sera tiré depuis 24 barges au milieu du fleuve. Les Toulousains pourront ainsi l’apercevoir depuis le Pont-Neuf, le pont Saint-Michel, la prairie des Filtres, le quai de Tounis et de la Daurade.

Des bus et le métro circuleront jusqu’à 2h à Toulouse

Pour permettre à tout un chacun de profiter des festivités du 14 juillet, une plateforme sera installée face à la scène pour les personnes en situation de handicap. Des bus et le métro circuleront par ailleurs jusqu’à 2h du matin. Le passage des rames sera intensifié.

En revanche, le tram sera fermé entre les stations Arènes et Palais de Justice dès 13h. Côté sécurité, un sas de filtrage sera mis en place à partir de 17h dans les rues à proximité de l’événement. La circulation sera interdite autour de la prairie des Filtres dès 13h le 14 juillet.

Héloïse Thépaut