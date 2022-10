La semaine du Festival du film d’Environnement à Toulouse et en Occitanie

Le Festival international du film d’Environnement organisé par l’association FReDD se déroule durant une semaine, du 3 au 9 octobre, à Toulouse et en Occitanie. L’ouverture a lieu au cinéma ABC avec la projection du film “Les huit montagnes” en présence des réalisateurs.

Le Festival international du film d’Environnement organisé par l’association FReDD se déroule du 3 au 9 octobre à Toulouse et en Occitanie. Photo d’illustration. (CC BY-SA Alexandre Chassignon / Flickr)

Sept jours pour du cinéma engagé. Le Festival international du film d’Environnement organisé par l’association FReDD se déroule durant une semaine, du lundi 3 au dimanche 9 octobre, à Toulouse et dans plusieurs villes d’Occitanie, comme Albi (81), Cahors (46), Villefranche-du-Lauragais (31) ou encore Carcassonne (11).

L’ouverture du Festival international du film d’Environnement se déroule lundi 3 octobre à 18h30 au cinéma ABC à Toulouse. Pour l’occasion, le film “Les huit montagnes”, lauréat du Prix du jury du Festival de Cannes, de Charlotte Vandermeersch et Felix Van Groeningen, sera projeté. Les réalisateurs seront présents. Après le Festival de Cannes, il s’agira de la seule projection française à laquelle ils assisteront.

Un festival pour parler de l’environnement à Toulouse

« À l’heure des dissonances ambiantes et des questionnements individuels et collectifs, pour sa 12ème édition, le festival désire plus que jamais rassembler, en portant sur la thématique “Ensemble” », écrivent les organisateurs en présentation de l’événement. « Rejoignez-nous pour une semaine de projections et d’activités autour des questions de changement climatique, d’écologie et de développement durable. »

Au programme, notamment la projection des films en compétition, des échanges avec les réalisateurs, des conférences et tables rondes, et des expositions à la croisée des Arts et des Sciences. Au terme du festival, plusieurs films seront récompensés dans cinq catégories : films une heure, films de science, courts-métrages, prix du public, Grand Prix du festival.

Informations pratiques : le programme complet est disponible sur le site du festival.