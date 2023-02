Le festival “Extrême Cinéma” à la cinémathèque de Toulouse

Jusqu’au 25 février, la Cinémathèque de Toulouse présente le festival “Extrême Cinéma”, dédié aux films marginaux et inconnus du grand public.

Ce festival propose « des films encore sauvages, pas complètement répertoriés », selon ses organisat. Affiche : festival “Extrême Cinéma”.

« Extrême Cinéma vous propose un voyage sans assurance d’arriver quelque part. Vous ne verrez pas ce que tout le monde veut voir parce qu’il faut l’avoir vu », résument les organisateurs de cet évènement qui fait la part belle au marginal. Le festival “Extrême Cinéma” revient à Toulouse pour une 24e édition, qui se tient jusqu’au 25 février 2023. Il est présenté à la Cinémathèque de Toulouse.

Son but : montrer une programmation originale, hors des sentiers battus. « Vous ne verrez pas de grosses locomotives, comme on dit. Non, le train, c’est pour les suiveurs. Il faut d’abord poser les rails. Et c’est pour cela que vous viendrez. Pour poser les rails sur lesquels la civilisation vous rattrapera », promettent les organisateurs.

Ce week-end avec “Extrême Cinéma”

Ce samedi 18 février au soir, le festival propose un entracte avec “The Contemporary Lady” à 20h45 et “La trilogie de la Mort” à 21h15, présentée par Nacho Cerdà. Elle constituée de “The Awakening”, “Aftermath” et “Genesis”. Pour continuer son week-end d’inauguration, le festival “Extrême Cinéma” projettera ce dimanche :

“Plus féroces que les mâles” (“Deadlier than the Male”) – (Sexpionnes à gogo), à 14h

“Frisson” (“Kakabakaba ka ba?”) – (Bonjour les Philippines !), à 16h

“Tintorera, du sang dans la mer” (“¡Tintorera!”), présenté par Nacho Cerdà, à 18h

Un entracte avec “Poulet Chikenjoe”, à 19h30

“Abandonnée” (“The Abandoned”), présenté par Nacho Cerdà, à 20h

Aucun des films de la programmation ne vous semble familier ? C’est normal. Et c’est bien l’objectif.

Informations pratiques : festival “Extrême Cinéma”, 24e édition. Adresse : Cinémathèque de Toulouse, 69 rue du Taur. Dates : du 17 au 25 février 2023. Tarifs : séances entre 4€ et 7,50€, entractes en entrée libre, soirée de clôture à 10€. Billetterie disponible en ligne.