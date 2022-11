Disparition inquiétante d’une adolescente à Toulouse

Les gendarmes de la brigade de l’Union signalent la disparition inquiétante de la jeune Maëlyss, 13 ans, à Toulouse. Elle n’a pas donné de nouvelle depuis lundi 7 novembre.

Les gendarmes de la brigade de l’Union signalent la disparition d’une adolescente de 13 ans. © pixabay

Un nouvel appel à témoins est lancé par la gendarmerie de la Haute-Garonne sur ses réseaux sociaux mardi 8 novembre. Les gendarmes de la brigade de l’Union signalent la disparition de Maëlyss, une adolescente de 13 ans, à Toulouse. Ils cherchent à obtenir des renseignements permettant de la retrouver.

Maëlyss mesure 1,65 mètre. Elle a une corpulence fine et des yeux verts. C’est une adolescente de type antillais. Elle a des cheveux châtains et une coupe afro. Avant de disparaître, la jeune fille portrait un t-shirt noir avec une inscription fluo à l’avant, un pantalon en jean noir, et une paire de chaussures de la marque Converse de couleur noire, selon la description de l’appel à témoins.

Disparition de Maëlyss depuis lundi 7 novembre à Toulouse

La disparition de Maëlyss est qualifiée d’ « inquiétante ». « La famille est sans nouvelle depuis le lundi 7 novembre. Elle aurait été localisée pour la dernière fois à Toulouse, sur la rue Alsace Lorraine », indique l’appel à témoins lancé par la gendarmerie après la disparition de la jeune fille.

Elle ne s’est pas présentée au collège Romain-Rolland de Saint-Jean près de Toulouse, où elle est scolarisée, selon les informations de La dépêche du Midi. La direction de l’établissement a donc contacté ses parents qui se sont rendus à la gendarmerie pour signaler sa disparition. Son cartable a été trouvé près de l’arrêt de bus Limayrac, sur l’avenue Jean Rieux à Toulouse. La jeune fille aurait quelques billets avec elle, mais pas de carte bancaire, ni de pièce d’identité.

Si une personne connaît des éléments permettant de retrouver Maëlyss, elle est invitée à contacter la gendarmerie de l’Union au 05 62 89 03 50.