Des travaux vont perturber la circulation du tramway cet été à Toulouse

Des travaux vont impacter la circulation des lignes T1 et T2 du tramway à Toulouse cet été. Elles ne fontionneront pas pendant plusieurs semaines.

Avis aux usagers du tramway à Toulouse. La circulation des lignes T1 et T2 s’annonce perturbée cet été. En cause : la création d’un terminus partiel à Odyssud. Les travaux vont consister à «rénover les voies, à réaliser une troisième voie dédiée au terminus partiel et à créer un local technique nécessaire à l’exploitation», détaille Tisséo.

Ils avaient débuté en février. Mais le plus gros du chantier aura lieu lors des grandes vacances. Le réseau de transports en commun toulousain veut ainsi minimiser l’impact pour les usagers. En effet, plusieurs perturbations sont à prévoir tout au long de la période estivale.

Quelles sont les perturbations à prévoir sur le tramway cet été ?

Tout d’abord, la station de tram Odyssud sur la ligne T1 ne sera pas desservie en direction de Palais de Justice du 18 au 24 juillet 2022 inclus. Les lignes T1 et T2 ne circuleront pas du 25 juillet au 16 août 2022 inclus. Lors de cette période, les voyageurs pourront emprunter les navettes T1’ et T2’.

Elles fonctionneront de 5h à minuit en semaine et jusqu’à 00h30 le week-end. Enfin, la ligne T1 sera arrêtée entre Ancely et MEETT du 17 au 26 août 2022 inclus. Les navettes T1’ seront à disposition entre ces stations de 5h30 à 00h40 en semaine et jusqu’à 1h le week-end.

Un terminus partiel pour renforcer la fréquence de passage du tramway

Pour rappel, ce chantier sur les lignes doit permettre de «mieux desservir la zone aéroportuaire et Blagnac». «La création d’un terminus partiel à Odyssud permettra de renforcer la fréquence de passage du tramway vers Blagnac et la zone aéroportuaire, soit 4 minutes 30 en heure de pointe au lieu de 9 minutes actuellement», indique Jean-Michel Lattes

Le président de Tisséo Collectivités et Tisséo Ingénierie ajoute : «L’augmentation de la fréquence répond à une demande croissante de déplacements, elle améliorera considérablement à terme les conditions de déplacements de nos voyageurs».

Des travaux en vue de la création de la Ligne Aéroport Express

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre des aménagements prévus entre la future station de métro Blagnac – Jean Maga et l’aéroport Toulouse-Blagnac en vue de la création de la Ligne Aéroport Express (LAE). Pour rappel, cette dernière permettra de rejoindre l’aéroport en sept minutes (entre Jean Maga et Blagnac) et roulera sur les rails du tram T2.

La Ligne Aéroport Express offrira par ailleurs une correspondance avec la troisième ligne de métro et avec le tram T1 à la nouvelle station Blagnac – Jean Maga. Le secteur Jean Maga deviendra ainsi un pôle d’échanges majeur.

Héloïse Thépaut