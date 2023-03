Coupe de France. Le TFC reçoit Rodez avec méfiance

Le TFC reçoit Rodez pour le quart de finale de la Coupe de France ce mercredi 1er mars au Stadium de Toulouse.

Le TFC reçoit Rodez pour le quart de finale de la Coupe de France ce mercredi 1er mars au Stadium de Toulouse. Photo d'illustration.

Lorsque les Violets ont reçu le PSG, le Stadium de Toulouse affichait complet. Ce sera également le cas ce mercredi 1er mars. Le TFC reçoit le Rodez Aveyron Football à 18h45 pour une belle affiche des quarts de finale de la Coupe de France (à voir sur beIN Sports).

« Ce n’est pas le derby historique, le Toulouse-Bordeaux. C’est une belle rivalité régionale que nous avons connue la saison dernière », note l’entraîneur Philippe Montanie, en conférence d’avant match. « C’est aussi la fête de l’Occitanie. Nous savons qu’il y aura une équipe d’Occitanie en demi-finale. C’est appréciable. »

Et il ne faut pas dire que son groupe ne connaît pas la région. « Ils sont sensibles à la ville et à la région, qui est magnifique et aux valeurs qui y sont attachées. Nous leur en parlons lorsqu’ils arrivent au club. Le club fait un gros travail pour expliquer ses valeurs et celles de la région. Et puis il y a des joueurs qui sont là depuis deux ou trois ans, qui se plaisent beaucoup à Toulouse, qui découvrent la région », raconte le coach.

Le TFC reçoit Rodez, 20e de Ligue 2, mais surprenant en Coupe de France

Pour ce duel occitan, le TFC fait office de grand favori face à Rodez. Les Violets sont 11e du classement de la Ligue 1 et sont presque certains de se maintenir. En face, le RAF est dernier du championnat de Ligue 2. Mais le club aveyronnais surprend en Coupe de France. Ce qui suscite de la méfiance.

« Nous nous méfions forcément. Ils ont éliminé Monaco à Monaco, en marquant deux buts, c’est une grosse performance. Ils ont aussi éliminé Auxerre à Auxerre en marquant trois buts. Nous savons de quoi ils sont capables en Coupe de France. C’est vraiment une compétition particulière. Le championnat n’a rien à voir. Et forcément, leurs grandes performances aux deux tours précédents nous mettent dans une position de méfiance extrême », prévient Philippe Montanie.

Mais il se veut aussi rassurant : « Dès le départ, avec Lannion, nous avons pris cette compétition très au sérieux, et j’avais annoncé que nous la jouerions à fond jusqu’au bout. »