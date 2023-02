Blagnac. Tisséo plante des arbres pour compenser l’impact du chantier du métro

Tisséo a donné le coup d’envoi de la plantation d’arbres à Blagnac pour compenser la suppression d’espaces verts liée au chantier de la ligne C du métro.

Une station de la troisième ligne de métro se situera à Blagnac. Crédit photo : Beview / Tisséo Collectivités

Pour compenser la surpression d’espaces verts à cause du chantier de la construction de la ligne C du métro, Tisséo compte planter quelque 5 000. Du côté de Blagnac, les premières plantations ont démarré à proximité du lieu où sera implantée une nouvelle station de la troisième ligne et près du puits Vélasquez.

« Vingt-cinq arbres de taille 16/18 seront plantés sur les secteurs de Layrac et Aérogare, ainsi qu’une micro-forêt aux abords du groupe scolaire de l’Aérogare », indique Tisséo. La micro-forêt est composée de 1 480 plants forestiers « qui, selon le taux de reprise habituellement constaté pour ce type de plantations, constitueront à terme entre 230 et 570 arbres adultes ».

Tisséo plante 5 000 arbres à Blagnac, Toulouse, Colomiers…

« Nous avons signé des conventions avec les communes bientôt desservies par la Ligne C pour compenser les impacts du chantier », fait savoir le président de Tisséo, Jean-Michel Lattes. « À terme, 5 000 arbres seront plantés, soit trois fois plus que ceux qui seront enlevés. »

« Nous nous sommes engagés à aller au-delà du nombre d’arbres enlevés et de nous saisir de cette opportunité pour enrichir notre patrimoine arboré », déclare de son côté Joseph Carles, Maire de Blagnac. « Ces premières plantations effectuées par les enfants de l’école de l’Aérogare, en concertation avec les riverains, concrétisent notre volonté de transmettre et de partager la nécessité d’agir pour notre environnement. Très vite, la micro-forêt contribuera ainsi à enrichir la biodiversité et notre corridor écologique au cœur de la ville. »