Amical. Le TFC craque face à Osasuna dans les dernières minutes

Les joueurs du TFC menaient 3-1 avant qu’Osasuna ne parviennent à égaliser dans les dernières minutes du match amical joué mardi 19 juillet.

Le Onze de départ du TFC face à Osasuna, mardi 19 juillet. Crédit photo : Toulouse Football Club

La rencontre amicale entre le Toulouse Football club et le Club Atletico Osasuna s’est achevée sur un match nul, 3-3, sur la pelouse de Tajonar, mardi 19 juillet. Dans les dernières minutes de jeu, les Espagnols, dixième de la Liga, sont parvenus à mettre un terme à la série de victoires des Toulousains.

Le promu en Ligue 1 semblait pourtant se diriger vers un cinquième succès en autant de matches de préparation. Les Violets ont ouvert le score dès la 12e minute de jeu avec un but du pitchoun Farès Chaibi, parfaitement servi par la nouvelle recrue Zakaria Aboukhlal. Puis à la 21e minute, Ezequiel Ávila égalise d’un coup de tête. De la tête également, Nathan Ngoumou permet aux Toulousains de reprendre le dessus à la 36e minute. Et Naatan Skytta met un nouveau but à la 77e minute.

Le TFC menait 3-1 lorsque Osasuna parvient à exploiter les failles de la défense toulousaine. D’abord avec un penalty de Kike Garcia concédé à la 85e minute. Enfin, dans le temps additionnel, Aimar Oroz Huarte trompe la vigilance de Kjetil Haug et met un troisième but espagnol.

« Je nous ai trouvés plus dominateurs que face à la Real Sociedad », Philippe Montanier

« Le résultat, même si nous y sommes attachés, n’est pas significatif. Et puis je sentais bien que l’arbitre voulait faire durer la partie jusqu’à qu’ils égalisent donc j’étais content parce que sinon je pense que nous allions jouer jusqu’au bout de la nuit (rires). Je suis plutôt satisfait du contenu », a réagi Philippe Montanier sur le site du TFC.

« Je nous ai trouvés plus dominateurs que face à la Real Sociedad. Nous avons marqué trois fois, nous nous sommes procurés plusieurs situations de marquer, mais nous avons aussi encaissé trois buts. Il faudra corriger ça. »

Le TFC teste son effectif contre Osasuna

Comme lors des précédents matches de préparation, Philippe Montanier a aligné une équipe différente à chaque période. Il a commencé la rencontre avec Haug – Keben, Costa, Diarra, Sylla – Mvoue, van den Boomen, Chaïbi – Ngoumou, Dallinga, Aboukhlal. Puis Haug – Keben, Rouault, Diarra, Sylla – Skyttä, Mvoué, Chaïbi – Begraoui, Dallinga, Ratao. Sans compter les remplacements : Rapnouil (57e), Spierings (57e), Onaiwu (57e), Diakité (60e), Nicolaisen (60e), Dejagere (60e).

En attendant la reprise de la Ligue 1, les Violets poursuivent leurs matches de préparation. Le prochain match, contre Montpellier, est prévu samedi 23 juillet.