Le TFC affronte en match amical Osasuna, un autre club de Liga

Après avoir battu la Real Sociedad, le TFC affronte Osasuna, un autre club espagnol évoluant en Liga, ce mardi 19 juillet.

Les Violets poursuivent leur campagne de préparation en Espagne. Le TFC joue un match amical avec le Club Atletico Osasuna ce mardi 19 juillet. Le coup d’envoi sera donné à 18h30 dans un stade qui affiche complet à Tajonar. La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne Youtube du club ibérique.

Cinquième match de préparation pour les Violets

Il s’agit du cinquième match de préparation de l’été pour les hommes de Philippe Montanier. Les quatre précédentes rencontres ont toutes été remportées par les Toulousains qui s’apprêtent à revenir en Ligue 1 après deux saisons en deuxième division. Ils ont d’abord battu Nîmes (Ligue 2, 2-0), Troyes (Ligue 1, 5-1), Pau (National, 2-0), et enfin la Real Sociedad (Ligua, 0-1).

L’adversaire du jour, Osasuna, évolue en Liga comme la Real Sociedad. La saison dernière, le club s’est hissé en douzième position du classement de ce championnat. Ce qui est loin des places qui donnent accès aux rencontres européennes, mais à l’abri de la relégation.

Quelle équipe du TFC face à Osasuna ?

Étant dans ses derniers matches de préparation, le TFC aborde la rencontre avec Osasuna dans une meilleure forme physique. Pour l’heure, le club espagnol n’a joué qu’un match de préparation. Il s’est déroulé il y a trois jours, samedi 16 juillet, contre la réserve du club.

Ce mardi soir, Philippe Montanier alignera trois recrues du mercato dès le coup d’envoi, à savoir les attaquants Zakaria Aboukhlal et Thijs Dallinga, et le gardien Kjetil Haug. Ce dernier n’a pas eu l’occasion de jouer le match contre la Real Sociedad au profit de Maxime Dupé. Anthony Rouault et Ado Onaiwu, qui ont été vus à l’arrivée sur le lieu de la rencontre, pourraient entrer durant la seconde période lorsque le coach proposera une autre composition d’équipe. Quant à Rhys Healey, qui a repris le chemin de l’entraînement après s’être blessé à l’adducteur, il est en phase de reprise et ne devrait pas jouer.