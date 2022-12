Noël arrive à Saint-Orens, voici ce qui est prévu

Le comité des Fêtes et la Ville de Saint-Orens (31) organisent ces 3 et 4 décembre un marché de Noël enrichi d’activités et d’animations dans le cœur de ville.

Le marché de Noël de Saint-Orens aura lieu le dimanche 4 décembre de 9h30 à 18h. Crédit photo : ©Ville de Saint-Orens

Marché de Noël, orgue de barbarie, manège, jonglage de feu, stand de maquillage, concerts, dégustations, danse, sans oublier le Père Noël… La Ville de Saint-Orens (31) n’a pas oublié que le mois de décembre rime avec la féerie de Noël. Aux côtés du Comité des Fêtes de la commune, ils organisent ces 3 et 4 décembre un week-end festif d’animations. Pour l’occasion, le cœur de ville sera décoré de guirlandes et d’illuminations.

Le programme des animations de Noël de Saint-Orens

Ce samedi 3 décembre, le manège sera gratuit pour tous les enfants à partir de 18h, et l’école de musique présentera son traditionnel « Concert de Noël » à 20h sur la scène d’Altigone.

Le marché de Noël de Saint-Orens fera quant à lui son retour le dimanche 4 décembre, de 9h30 à 18h. Rendez-vous à l’Espace Lauragais, rue des Sports, pour retrouver les stands artisanaux, dénicher des cadeaux, déguster des gourmandises et rencontrer le Père Noël. Les enfants pourront également faire un tour de manège et passer au stand de maquillage.

Les petits chanteurs de la Maîtrise de la Cathédrale Saint-Etienne de Toulouse donneront un concert de musique sacrée à l’église, à 16h. Il est conseillé de réserver pour assister à “Musique à Chœur”, car le nombre de place est limité (par téléphone au 05 61 39 56 69 ou par mail à christelle.mayran@mairie-saint-orens.fr).

Pour se réchauffer et clore les festivités de Noël de Saint-Orens, un vin chaud est proposé par les commerçants à 17h, accompagné des animations musicales de “Sébastopol One man band” et de démonstrations de danses avec l’association Altidanse. Pour rajouter quelques degrés, la Compagnie Cirkomcha a également prévu déambulations et jonglages de feu.