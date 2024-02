Winter Week-End : le nouveau festival de musique, c’est ce soir à Luchon

Le nouveau festival de musique, Winter Week-end, organise sa première édition ce week-end à Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne). Après une première soirée ce vendredi soir, une ultime vous attend ce samedi soir au Complexe du Casino.

Le Winter Week-end organise sa première édition à Luchon.

Pas de Garosnow cette année à Bagnères-de-Luchon, mais un tout nouveau festival de musique. Le Winter Week-End débarque, en effet, ce week-end dans la ville haut-garonnaise pour sa toute première édition. Ce festival est le fruit d’une collaboration entre la Ville de Luchon et le Bikini, la mythique salle de spectacle à Ramonville. L’événement cible un public jeune, avec l’objectif de faire découvrir la ville de Luchon – située à moins de deux heures de route de Toulouse, Pau ou Tarbes – et sa station de ski avant de faire la fête une fois la nuit tombée.

Une soirée électro et rap au programme

C’est donc au pied des pistes de la station Luchon-Superbagnères, et plus précisément au Complexe du Casino et son magnifique cadre, que deux soirées entre électro et hip-hop sont organisées. Après une première soirée haut en couleur ce vendredi soir avec notamment Mandragora ou Furax Barbarossa, une seconde et ultime soirée est prévue ce samedi soir.

De 21h à 3h du matin, venez danser et vous amuser dans un décor de sommets enneigés. Côté artistes, ils seront cinq pour assurer le show : le rappeur français Kik et les producteurs de musique électronique et DJ Etienne de Crecy, Sophonic, Kendal et Gones. Tout est réuni pour passer une belle soirée après une après-midi passée à dévaler les pistes de Luchon-Superbagnères (si la neige est au rendez-vous).

Infos pratiques : au Complexe du Casino à Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne)

Ce samedi 3 février de 21h à 3h

Tarifs : 28,50€ en ligne et 30€ sur place

Plus d’informations et réservations sur le site de l’événement