Les coulisses du dernier clip de Bigflo et Oli : un vrai casse-tête

Les deux frères, Bigflo et Oli sortaient leur dernier clip “Sacré Bordel” le 5 avril dernier. Ils s’étaient enfermés dans un cube pour le tournage et racontent les coulisses de cet événement, dans une vidéo ce vendredi 29 avril 2022.

Bigflo et Oli ont installé un studio vitré place du Capitole le 22 mars 2022. (CC BY-SA Selbymay / Wikimedia)

Les Toulousains se souviendront du mystérieux cube vitré qui avait fait son apparition sur la place du Capitole, tout comme à Lauzerte, ou à Paris. Bigflo et Oli ont surpris les passants le mardi 22 mars dernier. Avec un studio vitré installé sur la place toulousaine, le duo a tourné des images de leur nouveau clip “Sacré Bordel”. Un mois plus tard, ils racontent cette expérience et leur retour mis en scène dans une vidéo diffusée ce vendredi 29 avril.

L’idée du cube : un vrai casse-tête pour les réalisateurs du clip

Quatre jours de tournage ont suffit pour réaliser ce nouveau clip. Il a été réalisé par Jérémie Levypon qui travaille avec le duo depuis maintenant quatre ans. L’idée du cube transparent vient de Oli. Mais si l’idée a plu à tout le monde, la réaliser n’a pas été évident. Ines El Hamidi, directrice de production Digizik, explique dans la vidéo : « Pour nous, c’était un projet très excitant. On trouvait l’idée du cube assez sexy. Mais on n’avait pas pensé qu’on finirait par détester ce cube. Sur un mois et demi prévu sur cette production, on s’est pris la tête un mois sur ce cube. Et ensuite, il restait deux semaines pour organiser le reste ».

Beaucoup d’imprévus ou de questions ont ralenti la réalisation du clip. « En fait, ce n’est pas aussi simple de produire un cube qu’on va poser au milieu du public sans savoir combien de personnes il va y avoir, sans savoir comment les gens vont réagir. Tu as toute une ribambelle de réglementations, des notes de calculs, des bureaux de contrôles… Donc on pensait que c’était simple, alors que ce ne l’était pas », ajoute Ines El Hamidi.

Pour Bigflo et Oli, ce cube est une métaphore de “plein de choses”

A travers ce cube mystérieux, les deux frères ont souhaité créer un symbole et mettre en avant plusieurs choses qui leur tiennent à cœur. Quatre métaphores : le confinement, leur pause, l’image de la célébrité et leur regard sur la société. Comme l’explique Bigflo dans le Making-Of : « le cube, c’est vraiment une métaphore de plein de choses. De un, c’est une métaphore du confinement qu’on a tous vécu. De ce moment, où on était vraiment coupé des autres mais on se voyait quand même virtuellement à travers les réseaux. C’est une métaphore aussi de notre pause, quand on était coupé un peu du monde ».

Son frère, Oli, ajoute également : « c’est aussi une image de la célébrité et du succès avec tous les regards fixés sur nous et tous les gens qui filment ». Bigflo finit son explication en complétant : « On est juste deux frères qui font de la musique dans un studio et c’est vrai qu’on est très exposés maintenant. Tout ce qu’on fait est vu par des millions de personnes en général. Donc on voulait aussi montrer ça. Et comme c’est aussi un regard de nous sur la société… C’est une symbolique pour quatre métaphores ».