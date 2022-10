Quelle était cette explosion entendue à Colomiers ?

Une forte détonation, semblable à une explosion, a été entendue ce vendredi 21 octobre aux alentours de 9h30 dans la zone industrielle d’En Jacca à Colomiers, près de Toulouse. Il s’agit d’une bouteille de gaz qui a explosé dans les locaux de l’entreprise AFM Recyclage du groupe Derichebourg. Aucun blessé n’est à déplorer.

« Plus de peur de que mal », assure-t-on du côté du service d’incendie et de secours de Haute-Garonne (Sdis 31). Ce vendredi 21 octobre au matin, aux alentours de 9h30, les habitants de Colomiers ont quelque peu sursauté suite à une forte détonation entendue du côté de la zone industrielle d’En Jacca, au Nord-Est de la ville. « Il s’agit d’une bouteille de gaz qui a été compressée dans un des compacteurs de l’entreprise de recyclage du groupe Derichebourg. La pression exercée par la machine l’a faite exploser », explique le service d’incendie et de secours de Haute-Garonne. Aucun salarié de l’entreprise n’a été blessé, et l’accident n’a fait aucun dégât matériel, « les équipements de l’entreprise étant suffisamment résistants pour supporter ce genre d’accident », poursuit le Sdis.

L’explosion a-t-elle provoquée un feu à Colomiers ?

La frayeur provoquée par la détonation a ensuite laissé place à l’inquiétude suite au dégagement d’une épaisse fumée blanche au-dessus de la zone industrielle de Colomiers. Pourtant, « l’accident n’a pas été suivi d’un feu et a rapidement été maîtrisé par l’exploitant, avant même l’intervention des services de secours », ajoute le Sdis. La fumée serait en réalité liée au souffle provoqué par l’explosion qui a soulevé toute la poussière contenue dans la bouteille de gaz et le compacteur. Celle-ci, en suspension dans l’air, a formé une sorte de “champignon” semblable à ceux aperçus lors d’un incendie.