Un an de prison avec sursis pour Kader Arif, ex-ministre et député de Haute-Garonne

L’ancien député de la Haute-Garonne et ministre sous François Hollande Kader Arif est condamné à un an de prison avec sursis pour favoritisme, mercredi 26 octobre, par la Cour de justice de la République.

CC BY-SA 3.0 Remi Jouan

La petite affaire en famille n’est pas passée. L’ancien député de la Haute-Garonne et ministre pendant la présidence de François Hollande, Kader Arif, a été condamné à un an de prison avec sursis pour favoritisme, mercredi 26 octobre par la Cour de justice de la République (CJR). Cette juridiction est compétente pour juger les crimes ou délits commis par les membres du gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions. L’ancien élu écope également d’une amende de 20 000 euros.

Kader Arif, aujourd’hui à la retraite et retiré de la vie publique, est condamné pour attribution d’un marché public à une société gérée par son frère en mars 2014. Plus précisément, il est accusé d’avoir fait conclure un contrat de media training, des formations à la prise de parole en public, pour un montant de 60 000 euros entre le ministère de la Défense et la société All Access, gérée par son frère Aissa Arif. Ce contrat pour six séances, dont une seule a effectivement été réalisée, a été conclu sans mise en concurrence.

Kader Arif réfute toute volonté de tricher

Pour sa défense, Kader Arif, aussi ancien patron du PS en Haute-Garonne, réfute toute volonté de « tricher » Il assure qu’il ne connaissait pas le rôle de son frère dans la société retenue. Pour les faits reprochés, l’accusation avait requis deux ans de prison avec sursis. Elle a aussi demandé 15 000 euros d’amende, ainsi qu’une interdiction d’exercer des fonctions publiques pendant cinq ans

« Si M. Arif était vraiment coupable des faits qu’on lui reproche, la peine, elle, est très légère. Il y a eu très certainement de fortes hésitations sur la question centrale de la culpabilité », a commenté l’un des avocats de Kader Arif, François Cantier, après l’annonce de la condamnation auprès de l’AFP.