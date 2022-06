La première centrale photovoltaïque flottante d’Occitanie inaugurée

La première centrale photovoltaïque flottante de Haute-Garonne et d’Occitanie a été inaugurée vendredi 24 juin à Peyssies.

La première centrale photovoltaïque flottante de Haute-Garonne et d’Occitanie a été inaugurée vendredi 24 juin à Peyssies. Crédit photo : licence Pixabay – CC StockSnap

L’énergie est plus verte. La première centrale d’énergie photovoltaïque flottante de Haute-Garonne a été inaugurée vendredi 24 juin sur la commune de Peyssies, à une quarantaine de kilomètres au sud de Toulouse. C’est aussi la première centrale de ce genre en Occitanie. Elle peut produire chaque année 6250 MWh/an soit 10 % de la consommation électrique de la Communauté de communes du Volvestre, qui rassemble 30 000 habitants.

La centrale s’étend sur douze hectares sur une ancienne carrière restituée en plan d’eau. Les travaux ont débuté en février 2021, et un an plus tard, en février 2022, le site a commencé à produire ses premiers kilowattheures d’électricité d’origine renouvelable. Le projet est une initiative de la mairie de Peyssies, et la société Urbasolar l’a mis en œuvre.

D’autres projets de centrales photovoltaïques flottantes en Occitanie

« Ce projet flottant conjugue enjeux environnementaux et défi technologique. Il témoigne des perspectives qu’offre le photovoltaïque en termes de revalorisation de lacs artificiels en source de production d’énergie verte », écrit Urbasolar dans un communiqué.

« Les 14 000 modules solaires qui composent cet ouvrage sont reliés entre eux par des flotteurs qui forment un seul et unique îlot. L’îlot lui-même est maintenu par des lignes d’ancrages fixées aux berges », explique encore la société spécialisée dans les centrales photovoltaïques. Deux autres chantiers similaires sont lancés sur les communes voisines de Carbonne et de Salles-sur-Garonne.

Il convient de noter que le concept de centrale photovoltaïque flottante est récent. En France, la première centrale du genre a été inaugurée en 2018 à Piolenc, une commune de 5 000 habitants située dans le département du Vaucluse. Il s’agit également de la plus grande d’Europe avec ses 47 000 panneaux photovoltaïques.