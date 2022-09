Une nouvelle arme pour lutter contre les constructions illégales en Haute-Garonne

La préfecture de la Haute-Garonne lance un nouvel outil pour lutter contre les constructions illégales qui se multiplient dans le département. Des cartes du Cnes et un algorithme permettent de les détecter rapidement pour mettre un terme à l’illégalité.

La préfecture de la Haute-Garonne lance un nouvel outil pour lutter contre les constructions illégales dans le département. Photo d’illustration. Crédit photo : CC BY SA GilPe – Wikimedia commons

C’est un phénomène qui ne concerne plus seulement les campagnes et les bords de mer. La “cabanisation”, c’est-à-dire la construction d’habitations sans permis de construire, donc illégale, et parfois avec des moyens de fortune, se développe dans les villes et les villages. Les maires sont souvent démunis. Ils ne peuvent pas toujours s’appuyer sur un service juridique et n’ont pas tous une police municipale.

La préfecture de la Haute-Garonne lance un nouvel outil pour lutter contre les constructions illégales qui se multiplient dans le département. Il s’agit de la plateforme Lucca, dont le nom est l’acronyme de Lutte contre la cabanisation et autres infractions au code de l’urbanisme.

De la même façon que les services des impôts utilisent des images satellites pour repérer les piscines des particuliers, Lucca se sert des cartes fournies par le Cnes pour détecter les projets de “cabanisation”. C’est un algorithme qui fait le travail de repérage de ce qui pourrait devenir une construction illégale. Il compare des cartes de différentes dates et détecte par exemple les nouvelles constructions en dur ou les dalles de béton.

Mais la démarche ne s’arrête pas là. Lucca fournit aussi aux municipalités de la Haute-Garonne les outils pour saisir rapidement la justice contre les constructions illégales. Les travaux pourront alors être suspendus. Dans les cas extrêmes, elle sera démolie.

Par ailleurs, en plus du lancement de cette plateforme, une « charte départementale de prévention et de lutte contre la “cabanisation” » a été mise en place. La commune de Seysses et l’Association des maires et présidents de communautés de Haute-Garonne sont les premiers signataires.