Haute-Garonne. La députée Corinne Vignon veut interdire les colliers de “dressage” pour chiens

Corine Vignon, députée de la 3e circonscription de la Haute-Garonne, a déposé une proposition de loi pour interdire les colliers dits de “dressage” pour chiens.

Une proposition de loi pour interdire les colliers de “dressage” pour chiens a été déposée à l’Assemblée nationale. Photo d’illustration. ©pixabay

En vente libre dans le commerce, les colliers dits de “dressage” pour chiens pourraient être interdits en France. Ces articles censés aider les propriétaires infligent une souffrance à l’animal à travers une décharge électrique ou en l’étranglant.

Jusqu’à 750 euros d’amende

Des députés Renaissance ont déposé une proposition de loi pour interdire la détention et la vente de ces colliers. Parmi eux, Corinne Vignon, députée de la troisième circonscription de Haute-Garonne et présidente du groupe d’études sur la condition des animaux de l’Assemblée nationale. Cette dernière a été sensibilisée à la cause par un rapport de la Fondation Brigitte Bardot.

Concrètement, le texte propose d’interdire la vente et l’utilisation « sur un animal de compagnie de tout dispositif à décharge électrique, étrangleur sans boucle d’arrêt ou à pointes ». Si cette proposition de loi est adoptée, le non-respect de l’interdiction exposerait à une contravention de quatrième classe, pouvant atteindre 750 euros, à partir de 2024.

Plusieurs auditions prévues

Pour appuyer la proposition de loi d’interdiction des colliers de “dressage” de chiens, Corinne Vignon et les autres députés Renaissance ont prévu plusieurs auditions de vétérinaires, de dresseurs, ou encore d’associations de protection des animaux.

La députée est engagée en faveur de la cause animale. Elle a contribué à plusieurs lois comme l’interdiction des élevages de visons pour la fourrure ou encore l’interdiction à venir de l’utilisation d’animaux sauvages dans les cirques.