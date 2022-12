Consultation. Toulouse est-elle une ville vraiment adaptée aux piétons ?

La deuxième édition d’une enquête nationale sur la “marchabilité” des villes est en cours. Les piétons de Toulouse sont invités à répondre jusqu’au 1er février.

Photo d’illustration. © Alix Drouillat

Une grande enquête nationale est en cours pour savoir ô combien les villes françaises sont adaptées aux marcheurs. Il s’agit de la deuxième édition du “baromètre des villes marchables”. Le questionnaire d’une dizaine de minutes est disponible en ligne jusqu’au 1er février.

Et comme il est indiqué sur la page d’accueil du questionnaire, « nous sommes toutes et tous, un jour ou l’autre. Nous avons quelque chose à dire sur la place du piéton dans ces univers. » Du coup, « tous types de piétons sont invités à répondre ».

Cinq indicateurs pour évaluer la “marchabilité” des villes

Ce baromètre a pour objectif d’évaluer la facilité de déplacement à pied dans les villes autour de cinq indicateurs basés sur le ressenti et le vécu :

– Les pratiques en matière de marche au quotidien,

– La sécurité des déplacements à pied,

– Le confort des déplacements à pied,

– L’importance donnée aux déplacements à pied par les communes,

– Les aménagements et services spécifiques pour les marcheurs.

Toulouse “plutôt défavorable” aux piétons dans la première édition du baromètre

Le questionnaire est organisé par le collectif Place aux piétons qui rassemble la Fédération Française de Randonnée, Rue de l’Avenir, 60 Millions de piétons, Club des Villes et Territoires Cyclables et Marchables.

Dans la première édition du “baromètre des villes marchables”, parue en septembre 2021, Toulouse apparaissait à la traîne. La Ville rose était dans le top 3 des communes qui ont enregistré le plus de réponses. Mais la note globale sur le ressenti des répondants était de 7,83/20, alors que la moyenne nationale était de 9,2/20.

Cette note plaçait Toulouse dans la catégorie des villes “plutôt défavorables” aux piétons. Parmi les onze métropoles de plus de 200 000 habitants, La Ville rose arrivait même en avant-dernière position des villes marchables, juste devant Marseille.

Depuis, « les lignes ont bougé », fait remarquer l’association 2 pieds 2 roues, « tant sur le terrain (annonces de plans piétons municipaux ou métropolitains, multiplications des formations, événements sur le thème de la marche) qu’au niveau de l’État (rencontres interministérielles en vue d’un plan piéton national) ».