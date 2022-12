Voici quatre activités pour les vacances de Noël dans le Gers

Ateliers créatifs, balade à la découverte de crèches de Noël, projections, mini fête foraine, visite guidée au temps de d’Artagnan à Auch : le Journal Toulousain vous a réservé une sélection d’activités pour profiter de cette dernière semaine des vacances de Noël dans le Gers.

Animations de Noël pour les enfants à Fleurance

Parmi les activités proposées lors des vacances dans le Gers, les enfants pourront faire des décorations de Noël CC Jill Wellington

Les plus jeunes sont gâtés à Fleurance. Tous les après-midis dès 14h30, un monde merveilleux s’offre en effet à eux dans la salle et sous la halle Eloi Castaing de la commune. Là-bas, de nombreuses animations et activités les attendent. Parmi celles-ci : des jeux, livres, décorations de Noël et ateliers créatifs. Ils peuvent également prendre part à un parcours auto fantastique depuis ce lundi 26 décembre. Mais les animations ne s’arrêtent pas là.

Effectivement, les enfants auront même la chance de profiter d’une mini fête foraine à Fleurance. Ils pourront ainsi monter à bord de manèges en tout genre. Et comme s’amuser ça creuse l’appétit, des gourmandises de Noël leur seront proposées. Du nom de Récré Noël, cet événement dédié aux enfants est gratuit. Il restera dans la commune jusqu’au samedi 31 décembre. Les plus jeunes auront ainsi de quoi bien s’occuper en cette dernière semaine des vacances scolaires.

Infos pratiques : Récré Noël à Fleurance dès 14h30 jusqu’au samedi 31 décembre. Gratuit.

Des projections et gourmandises dans un cinéma

L’équipe du cinéma a mis le paquet côté activités pour ces vacances de Noël dans le Gers (CC BY-SA Alexandre Chassignon / Flickr)

Pour les vacances de Noël, l’équipe du Ciné 32 à Auch a prévu plusieurs animations pour ravir petits et grands. Projections et moments de gourmandise sont notamment au programme. Ce mardi 27 décembre, le cinéma convie ainsi les familles à un petit-déjeuner gratuit. Ce dernier sera suivi d’une projection du film pour enfants “Vive le vent d’hiver !”. D’une durée de 35 minutes, il compile cinq courts métrages où rencontres inattendues et amitiés extraordinaires viendront réchauffer les cœurs à l’arrivée de la saison froide. Juste après le film, les plus petits pourront profiter d’un atelier lors duquel ils créeront leur propre livret de coloriage.

Ce ne sera pas le seul rendez-vous proposé par le Ciné 32 cette semaine. Le lendemain, il a effectivement organisé une journée pancakes. L’équipe du cinéma associatif vous proposera d’en déguster de 10h à 11h et de 15h à 17h. Les parents n’ont pas été oubliés. L’équipe du cinéma associatif a en effet prévu pour eux des apéros vin chaud ce jeudi de 19h à 20h juste avant ou après leur séance.

Infos pratiques : Projection du film “Vive le vent d’hiver” suivi d’un atelier créatif au Ciné 32 à Auch. Mardi 27 décembre à 10h. Tarifs : de 3 à 5 euros. Réservation en ligne.

Une balade dans le Gers avec la Ronde des Crèches

La Ronde des Crèches revient pour une 27e édition CC BY-SA 4.0 Brunalm

Que diriez-vous d’une balade originale sur le thème de Noël ? C’est ce que propose la 27e édition de la Ronde des Crèches jusqu’au dimanche 8 janvier prochain. Cet événement vous invite en effet à prendre votre voiture pour vous rendre à Saint-Antoine, Plieux, Peyrecave, Gimbrède, Miradoux, Flamarens, Castet-Arrouy et enfin, Mansonville où une surprise vous attend à chaque fois. Ces huit communes du Gers exposent effectivement chacune une crèche de Noël. Mais pas une crèche de Noël ordinaire. Elle doit effectivement respecter un thème.

Cette année, il a pour nom : “Planète Gourmande !”. Chaque crèche de Noël promet donc de vous transporter à tour de rôle et selon dans quelle commune vous vous trouvez en Inde, au Mexique, en Italie, au Maroc, en Espagne, au Pérou, en France et en Hollande. Cette balade, réalisable de jour comme de nuit, sera ainsi l’occasion de voyager à travers le monde, mais aussi et surtout en Lomagne. D’une longueur de 60 km, elle vous permettra en effet de découvrir les paysages et le patrimoine de cette région.

Infos pratiques : la Ronde des Crèches dans les communes de Saint-Antoine, Plieux, Peyrecave, Gimbrède, Miradoux, Flamarens, Castet-Arrouy et Mansonville jusqu’au dimanche 8 janvier 2023. Gratuit. Plus d’infos sur le site de l’événement.

Des visites guidées pour occuper les vacances

L’une des trois visites vous plongera dans l’histoire de la cathédrale Sainte-Marie d’Auch CC Thierry Llansades

L’office de tourisme du Pays d’Art et d’Histoire du Grand Auch organise plusieurs visites guidées pour tous lors des vacances de Noël. Trois s’offrent à vous cette semaine. La première a lieu ce mercredi 28 décembre et vous plongera dans l’histoire de la cathédrale Sainte-Marie d’Auch. En plus d’en apprendre plus sur cet édifice inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, cette visite guidée vous permettra également d’admirer les merveilles qu’il abrite, comme l’orgue de Jean de Joyeuse.

La seconde vous emmènera dans le théâtre à l’italienne et la salle des illustres de l’Hôtel de Ville d’Auch ce jeudi 29 décembre. Elle vous fera pénétrer dans les coulisses de la mairie et découvrir ces deux pièces à l’existence insoupçonnable depuis l’extérieur. Enfin, la dernière visite vous invite à faire un véritable saut dans le temps pour vous retrouver à l’époque de d’Artagnan ce vendredi 30 décembre. Vous découvrirez ainsi quel visage avait la ville d’Auch à l’époque du célèbre mousquetaire.

Visite de la cathédrale Sainte-Marie d’Auch ce mercredi 28 décembre à 15h. Tarifs : de 4 à 8 euros. Gratuit pour les moins de 18 ans.

Visite du théâtre à l’italienne et de la salle des illustres ce jeudi 29 décembre à 15h et visite d’Auch à l’époque de d’Artagnan ce vendredi 30 décembre à 15h. Tarifs : de 3 à 6 euros. Gratuit pour les moins de 18 ans.

Rendez-vous devant l’office de tourisme. Réservation conseillée au 05 62 05 22 89. Plus d’infos sur le site du Pays d’Art et d’Histoire du Grand Auch.