Quatre idées de sorties dans le Tarn pendant les vacances de Noël

Marché de Noël de Castres, illuminations de maisons à Carmaux, visite guidée au siècle des lumières à Albi et exposition de bandes dessinées à Villefranche-d’Albigeois : voici quatre idées de sorties à faire en famille ou entre amis pendant les vacances de Noël dans le Tarn.

Une sortie au marché de Noël de Castres pendant les vacances

Le marché de Noël de Castres restera ouvert pendant toute la durée des vacances de fin d’année. Il s’étend sur les deux places centrales de la ville. Place Soult, d’abord, vous pouvez visiter le village des lutins ou vous essayer au ski de fond. Puis, sur la place Jean Jaurès, ne manquez pas de monter sur des rennes à roulettes ou de partir à la rencontre du Père Noël. Artisans et commerçants vous accueillent dans leurs chalets en bois installés de part et d’autres de la place. Vous y trouverez des bijoux, des vêtements, des produits de soin, des accessoires, des objets de décoration et autres créations. L’occasion aussi de déguster un bon aligot, une raclette, une fondue ou de se laisser tenter par une gaufre.

Cette année, la Petite Venise innove et vous propose des balades au crépuscule sur les eaux de l’Agout, à la découverte de l’histoire de la ville et de ses façades illuminées dans le cadre de la cinquième édition de l’événement “Fresques de Lumière“. Chaque soir, les effets graphiques et trompe-l’œil se fondent avec les devantures de l’Hôtel de ville, de la cathédrale Saint-Benoît, de l’hôtel de Nayrac et de l’église Saint-Jacques-de-Villegoudou.

Infos pratiques : Marché de Noël, place Jean Jaurès et place Soult, Castres. Jusqu’au 31 décembre, de 10h à 19h30.

Programme complet. Balades sur l’Agout, mercredi 28 et vendredi 30 décembre à 17h30. Sur réservation au 05 63 71 58 41.

Illuminations et décors de Noël chez un habitant du Tarn

C’est devenu une tradition dans le Tarn. Chaque année depuis 2007, Christian Lilas, un habitant de Carmaux, décore son jardin et sa maison avec plus de 40 000 leds pour le plus grand bonheur des enfants, et de leurs parents. Pendant tout le mois de décembre, il vous invite chaque soir à venir découvrir ses créations faites de guirlandes lumineuses, de bonshommes de neige grandeur nature, de montagnes où évoluent de petits personnages, de Pères Noël géants, de sapins illuminés, de décors miniatures, de reproductions de stations de ski et autres scènes hivernales.

Une plongée dans le monde féérique de Noël qui, cette année, se fera dans un temps plus limité. En effet, Christian Lilas a annoncé que les horaires de visites sont écourtés d’une heure, à cause de la hausse des prix de l’énergie. Son jardin reste donc ouvert de 18h à 20h45, puis jusqu’à 22h30 ce samedi 24 décembre. Comme chaque année, l’entrée est gratuite. Mais vous pouvez faire des dons auprès de Christian Lilas, qui se chargera ensuite de donner la totalité de la somme à la ligue Française contre les neurofibromatoses, des maladies génétiques qui touchent le système nerveux.

Infos pratiques : Illuminations de Noël, 109 rue des Saules, Carmaux.

Jusqu’au mardi 3 janvier 2023, de 18h à 20h45, 22h30 le samedi 24 décembre. Gratuit.

Visite guidée d’Albi au siècle des Lumières

L’agence spécialisée dans les visites accompagnées par des guides en costumes d’époque Epok’Tour organise une visite guidée originale de la Cité épiscopale pendant les vacances de Noël. Vous découvrez Albi en immersion au siècle des Lumières, en compagnie de Madame de Lapérouse. Celle-ci s’ennuie beaucoup depuis que son mari a été envoyé par le roi de France en mission d’exploration dans le Pacifique et se fait une joie de vous faire découvrir sa ville en vous plongeant au XVIIIe siècle.

Au départ de l’office de tourisme d’Albi, elle vous racontera sa rencontre avec son mari, le beau navigateur Jean-François de Galaup, dit Lapérouse, tout en vous parlant de la vie à Albi sous le règne du roi Louis XVI, de la destruction des remparts, du fonctionnement du port, jusqu’aux potins des grandes familles de la ville.

Infos pratiques : Visite d’Albi au siècle des Lumières, départ de l’office du tourisme, 42 rue Mariès, Albi. Mercredi 28 décembre, à 15h. Durée : 1h30. Tarifs : de 5 à 15 euros. Réservation en ligne.

Une exposition de bandes dessinées dans le Tarn pendant les vacances de Noël

Pendant les vacances de Noël, la médiathèque Jean Jaurès, à Villefranche-d’Albigeois, vous invite à venir découvrir une exposition sur l’histoire du Moyen Âge en France, et plus particulièrement dans le Tarn, sous forme de bandes dessinées. Ceci, à travers la vision de Raston, la mascotte des Archives départementales.

L’exposition est construite comme un manuel scolaire, avec des dessins originaux, des images humoristiques et des dialogues décalés, ponctués de quelques clins d’œil à destination de toutes les générations, qui servent de support pour que vous appreniez bien la leçon. L’objectif est de « réconcilier tous les publics avec l’Histoire, de 7 à 77 ans », expliquent les équipes de la médiathèque. Au fil du parcours, vous trouverez également des fiches d’exercices qui vous permettront d’enregistrer facilement l’ensemble des informations portant sur les grands événements du Moyen Âge qui ont enrichit l’histoire locale.

Infos pratiques : Médiathèque Jean Jaurès, 13 avenue de Mouzieys, Villefranche d’Albigeois.

Exposition présentée jusqu’au 25 janvier prochain. Horaires : de 16h à 18h le mardi, de 10h à 12h, puis de 14h à 18h le mercredi, de 14h à 18h30 le vendredi, de 14h à 17h30 le samedi, puis de 14h à 18h le dimanche. Gratuit.