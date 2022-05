Un biopic sur le boxeur toulousain Doudou Ngumbu est en préparation dans le Gers

Le réalisateur dacquois Thierry Obadia, a qui l’on doit les films “Lisa” ou encore “ADN, l’âme de la terre” a choisi de raconter la vie du boxeur franco-congolais Doudou Ngumbu. Ce dernier joue son propre rôle.

Doudou Ngumbu – CC BY-SA 3.0 Agoralys

Le film s’intitule “Sur mon chemin” et retrace l’histoire de l’ancien boxeur toulousain Doudou Ngumbu. L’équipe de tournage vient de débarquer dans la région des premiers exploits du boxeur en s’installant dans le Gers, à Lombez, après un passage par le club de boxe de Pamiers dans l’Ariège.

C’est à un destin extraordinaire que s’attaque Thierry Obadia. Né à Kinshasa en 1982, Doudou Ngumbu est l’aîné d’une famille de six enfants. Il débarque à Paris à l’âge de 13 ans pour rejoindre son père et arrive à Toulouse deux ans plus tard. Sa première passion est le football. Mais sa rencontre avec le champion du TOAC Karim Temmar le pousse à monter sur le ring. Il rejoint alors le Boxing Club de Blagnac.

Après des débuts en amateur à 18 ans, il passe professionnel à 25 ans. Au final, il aura disputé 48 combats professionnels pour un bilan de 38 victoires et 10 défaites. Sa carrière l’a amené à disputer un match pour la ceinture mondiale WBC contre Oleksandr Gvozdyk (défaite par KO technique).

L’homme derrière le sportif

Mais au-delà du parcours sportif, c’est l’humain qui intéresse le réalisateur installé à Gagnac. Dans des propos recueillis par La Dépêche du Midi, le metteur en scène explique vouloir montrer l’histoire d’un homme parti sur les traces de son père.

Pour donner la réplique à Doudou Ngumbu, qui incarne son propre rôle, Alix Bénézech, Firmine Richard et Jean-Marie Paris ont été engagés. Franck Leboeuf sera aussi de la partie. L’ancien footballeur international s’est reconverti en comédien depuis la fin de sa carrière. Selon le site de référence Imdb, la sortie du film est prévue pour le 30 décembre 2023.

