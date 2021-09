Des capteurs de CO2 bientôt installés dans tous les collèges du Gers

Pour cette rentrée scolaire 2021, le Département du Gers va doter ses 22 collèges de capteurs de CO2.

C’est une des nouveautés de la rentrée scolaire 2021 dans le Gers. Comme recommandé dans le nouveau protocole sanitaire établi par le ministère de l’éducation nationale, le Conseil départemental va procéder à l’acquisition et à l’installation de capteurs de CO2 dans l’ensemble des 22 collèges du territoire.

“La qualité de l’air, un élément déterminant”

“Face à la persistance du Covid-19 à un haut niveau, le Conseil Départemental intensifie sa mobilisation pour protéger les jeunes et l’ensemble des personnels des collèges, et pour garantir à toutes et à tous un retour apaisé dans nos établissements. Parce qu’avec les gestes barrières et les masques, la qualité de l’air est un élément déterminant pour lutter contre la circulation du virus, nous avons fait le choix d’équiper de capteurs de CO2 l’ensemble de nos 22 collèges”, explique Philippe Martin, président du Département.

110 000 euros d’investissement

Ces boîtiers permettront de mesurer la concentration de CO2 dans l’air dans une pièce. Lorsque le voyant est vert, c’est que la pièce est suffisamment ventilée, si le voyant est orange, c’est qu’il faut renouveler l’air, s’il est rouge, c’est qu’il faut immédiatement aérer la pièce. Le coût prévisionnel de cette initiative est estimé à 110 00€.

(Source : communiqué de presse)