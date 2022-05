Que faire dans le Gard pendant les vacances de Pâques ?

Vous habitez le Gard, ou y êtes en vacances, et vous demandez comment vous occuper les derniers jours des congés de Pâques ? Le Journal Toulousain vous propose une sélection d’idées de sorties : escape game dans un train des années 1930, spectacle romain dans les arènes de Nîmes, exploration dans la pénombre d’une grotte et jeu de piste au musée.

Édition 2022 des Journées Romaines dans le Gard

Les Journées Romaines 2022, c’est en ce moment dans le Gard. À cette occasion, la ville de Nîmes vous propose de nombreux spectacles, activités et visites jusqu’à la fin des vacances de Pâques.

Vous pouvez, par exemple, passer l’après-midi au “fort des légionnaires” installé dans les Jardins de la Fontaine. Là, vous assisterez à des démonstrations d’exercices militaires romains, ou participerez à des ateliers de création de cottes de maille, de mosaïques, de sculptures, de musiques, ou encore de cosmétiques anciens. Si vous choisissez de déjeuner dans la ville, vous apercevrez également des combattants d’antan flâner dans les rues.

Dans la soirée, assistez au grand spectacle “Hadrien, la guerre des Pictes” organisé dans les célèbres arènes. L’événement est une reconstitution de la venue de l’empereur Hadrien à Nîmes, en l’an 122, après sa victoire contre les guerriers Pictes dans le Nord de l’Angleterre. Chars, chevaux, armures, épées et décors réalistes… Tous les ingrédients sont réunis pour vous faire vivre une véritable plongée dans l’histoire.

Pour prolonger votre immersion dans l’Antiquité, les 500 comédiens du spectacle, qui incarnent des légionnaires, des gladiateurs, des sénateurs et des guerriers, vous proposent d’assister samedi 7 mai à leur grand défilé aux flambeaux, au départ des arènes jusqu’à la Maison Carrée. S’en suivra une cérémonie de remise de décorations militaires. Vous pouvez également participer à la visite aux flambeaux des arènes, sur les traces du dieu des enfers Hadès, organisée le même jour.

Infos pratiques : Journées Romaines, Nîmes. Spectacle aux arènes le 6 mai à 17h30, puis le 7 et 8 mai à 15h30. Réservation en ligne. Programme complet des animations.

Un escape game express pendant les vacances de Pâques

Le train à vapeur des Cévennes organise ce samedi 7 mai une nouvelle session d’escape game à bord d’un de ses wagons jaunes et bordeaux, décorés dans le style des années 1930. Après le coup de sifflet, qui donne le départ du train, vous disposez de 40 minutes pour percer le “Secret du Cévennes Express”. Vous incarnez alors un groupe de cambrioleurs à la recherche du “Talisman de Kheops”. Pour le trouver, il va falloir résoudre toutes les énigmes du jeu à l’aide d’indices dissimulés dans les recoins du wagon. En cas de défaite, vous ne pourrez pas vous échapper à temps et la police vous attendra à l’arrivée…

Le train est en marche durant votre enquête. Vous vous retrouvez projeté dans un autre espace temps, en déconnexion totale avec la réalité. Toutefois, si vous le pouvez, regardez par la fenêtre ; vous pourrez contempler les superbes paysages offerts par la vallée des Gardons. Les rails traversent notamment les viaducs de Salendrinque, Thoiras-Lasalle, Corbes, Mescladou, puis vous conduisent devant la magnifique bambouseraie d’Anduze.

Infos pratiques : Train à vapeur des Cévennes, escape game “Secret du Cévennes Express”. Départ de Saint-Jean-du-Gard à 10h30, 14h ou 16h. Départ d’Anduze, 11h30 et 15h. Tarif : 25 euros. Billet retour inclus, à utiliser à l’heure souhaitée.

Un jeu de piste moyenâgeux dans le Gard

Profitez d’une sortie en famille ou entre amis pendant les vacances de Pâques pour réaliser le jeu de piste imaginé par le musée d’Art sacré du Gard à destination des enfants âgés de 8 à 13 ans. L’objectif de cette enquête grandeur nature est de leur faire découvrir, de façon originale, les collections exposées au sein de la Maison des chevaliers de Pont-Saint-Esprit.

Le jeu offre une plongée dans le Moyen-Âge. Les participants incarnent le personnage du petit Guillaume, fils d’un négociant de blé de la famille Piolenc (véritables anciens habitants de la demeure) qui part à la recherche de son frère disparu nommé “Joachim”.

Sur le parcours, semé d’énigmes et de défis, vous découvrirez les multiples objets sacrés exposés au musée, comme une statue de Bouddha debout, une toile représentant Adam et Eve, des poupées saintes de peuples d’Arizona, des œuvres à l’effigie du Christ, mais aussi un blouson en cuir porté par Johnny Hallyday lors de sa tournée d’été de 1992.

Infos pratiques : Musée d’Art sacré du Gard, 2 rue Saint-Jacques, Pont-Saint-Esprit. Livret-jeu disponible gratuitement à l’accueil. Entrée gratuite. Ouvert de 10h à 12h puis de 14h à 18h.

Visite d’une grotte à la lueur d’une lampe à carbure pendant les vacances de Pâques

Imaginez vous, un instant, dans les profondeurs du Gard, en train de marcher sur les pas des premiers explorateurs qui ont découvert la grotte de Trabuc. Vous avancez à tâtons, éclairés par la seule lumière des lampes à carbures qui vous réchauffent un peu.

Les parois semblent changer de couleur. Elles paraissent grises, puis jaunes et orangées lorsque vous vous en approchez. Plus vous progressez, plus vous vous émerveillez devant les formations rocheuses offertes par le calcaire.

Voici une expérience insolite proposée ce samedi 7 mai par les guides de la grotte de Trabuc, une cavité explorée pour la première fois en 1823 par des pionniers de la spéléologie. Un guide vous accompagnera tout au long de l’aventure pour vous conter l’histoire de ces explorateurs, ainsi que celle de ceux qui l’ont aménagée pour que vous puissiez la visiter aujourd’hui.

Infos pratiques : Grotte de Trabuc, route des grottes de Trabuc, Mialet. Samedi 7 mai à 18h15. Durée : 1h40. Matériel fourni. Tarifs : de 15,90 euros à 19,90 euros. Réservation en ligne.