Gard. Une ligne de train rouvre 50 ans après sa fermeture

La ligne de train entre le centre de Nîmes et Pont-Saint-Esprit rouvre aux voyageurs à partir du lundi 29 août dans le Gard. Depuis 1973, seuls les trains de fret y circulent.

La ligne de train entre Nîmes et Pont-Saint-Esprit rouvre aux voyageurs dans le Gard. Depuis 1973, seuls les trains de fret y circulent. Photo d’illustration. Crédit photo : CC BY SA Yoyo697 – Wikimedia commons

C’est une résurrection. « La ligne ferroviaire de la rive droite du Rhône, dans le Gard Rhodanien, rouvre aux voyageurs à partir du lundi 29 août », annonce le conseil régional d’Occitanie. Cette ligne de train est fermée aux voyageurs depuis 1973. Seuls des trains de fret y circulaient. « C’est la première réouverture de ligne ferroviaire en France depuis 2016 », selon la Région.

Cinq allers-retours quotidiens de trains assurent la liaison entre Pont-Saint-Esprit et Avignon-Centre, dans le Gard, pour un trajet de 35 minutes. Un d’entre eux est prolongé jusqu’à Nîmes-Centre. Le trajet dure alors 1h20. Le Gard Rhodanien, où circule cette ligne, est un bassin de plus de 680 000 habitants et 280 000 emplois.

« C’est une véritable fierté de pouvoir annoncer le retour du train dans le Gard rhodanien. Nous croyons, en Occitanie, au train comme outil d’aménagement des territoires, comme levier de dynamique et de vitalité, et comme chaînon essentiel aux mobilités du quotidien », déclare Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, à travers un communiqué.

La réouverture d’une ligne de train dans le Gard, tout un symbole

« La réouverture complète de la ligne est prévue en 2025 ou 2026, avec des arrêts aux gares intermédiaires. Actuellement, seule une vingtaine de trains de fret circule chaque jour sur ce tronçon de 83 km en double voie électrifiée », d’après la Région Occitanie. « La collectivité a mobilisé un budget de plus de 12 millions d’euros pour le financement intégral des études et la réalisation des premiers travaux. Le coût total du projet oscille entre 84 et 109 millions d’euros, selon SNCF Réseau. »

Pour la collectivité, la réouverture de cette ligne de train dans le Gard revêt un caractère symbolique « dans un contexte de flambée des prix du carburant et d’urgence climatique, cette mobilité décarbonée, aux tarifs modérés, arrive à point nommé. En outre, le gain de temps est de l’ordre de 40 % par rapport à un trajet en voiture, car les routes sont congestionnées dans le secteur. »