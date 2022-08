Millau : la police renforce les contrôles dans le centre-ville

La mairie de Millau annonce le renforcement des contrôles de police dans le centre-ville, notamment des poids lourds qui empruntent certains axes pourtant interdits.

La police municipale multiplie les contrôles dans le centre-ville de Millau, notamment des poids lourds © Sarah Thuault-Ney – Ville de Millau

Comme chaque été, la police municipale de Millau va renforcer les contrôles dans le centre de la ville. Ils viseront notamment les poids lourds dont l’accès à certains axes est interdit. Le jeudi 28 juillet dernier par exemple, les agents de police ont effectué des contrôles de véhicules sur les boulevards Abbé Pierre et André Soutou, dans l’Ouest de Millau, afin de vérifier les autorisations de passage.

« Par gain de temps ou praticité, les poids lourds empruntent ce trajet alors que le centre-ville de Millau est interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, sauf dessertes locales, comme le stipule l’arrêté en vigueur », explique la mairie de Millau. Les poids lourds des entreprises locales ont, quant à eux, été référencés par le comité de circulation et ont pris les dispositions nécessaires.

Accélération des contrôles à Millau

« Tout véhicule de plus de 3,5 tonnes qui veut rejoindre la route départementale 992 (rue de Naulas et boulevard Bad Salzuflen) doit obligatoirement traverser Millau via la route départementale 911 (en direction du rond-point de Bellugues) ou la route départementale 809 (en direction du boulevard du Larzac) », affirme la Ville.

Pour vérifier si les poids lourds respectent ces consignes, la police municipale va donc multiplier les contrôles dans le centre de Millau. La fréquence de ces derniers va de quatre à six contrôles par semaine. Les agents surveilleront également la vitesse de l’ensemble des automobilistes, la circulation des trottinettes électriques dans les zones non-autorisées, comme les trottoirs, et les nuisances sonores excessives. L’objectif de ces opérations est d’assurer la sécurité des usagers de la route, comme des piétons, mais aussi de veiller à la tranquillité des habitants.