Grève 16 février. Peu de perturbations annoncées à Millau

Peu de perturbations sont annoncées à Millau, dans l’Aveyron, à cause du mouvement de grève contre la réforme des retraites prévu jeudi 16 février. Photo d’illustration. © I.Clio / wikimedia commons

Une cinquième journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites voulu par le gouvernement se déroule ce jeudi 16 février partout en France. Le mouvement de grève, lancé à l’initiative de huit syndicats, entraînera peu de perturbations à Millau, dans l’Aveyron.

La Mairie de Millau prévoit que 10% des enseignants et 13% du personnel communal des écoles seront en grève ce jeudi 16 février. « Tous les parents ont été informés du mouvement de grève via l’affichage dans les écoles et la plateforme municipale dédiée aux familles », fait savoir la municipalité.

Des perturbations dans une école de Millau à cause de la grève

À l’école maternelle et élémentaire Albert Séguier / Le Crès, il n’y aura pas de service de cantine. Un service de garderie sera assuré de 7h30 à 8h30, de 12h à 12h25, de 13h20 à 13h30, de 13h45 à 14 heures et de 16h30 à 18h25. Pour les classes dont les enseignants sont grévistes, un service minimum de garderie est assuré à l’école maternelle de 7h30 à 12h25 et de 13h20 à 18h25. Ce dernier concerne les enfants dont les deux parents travaillent.

Les autres écoles fonctionnent normalement :

– Paul Bert / Jean Macé

– Jules Ferry

– Jean-Henri Fabre

– Martel

– Puits de Calès

– Eugène Selles

– Beauregard

Du côté du centre communal d’action sociale, le pôle social ainsi que le pôle petite enfance seront ouverts aux horaires habituels.