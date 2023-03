Aveyron. Le carnaval entraînera des perturbations à Millau

Un collectif d’associations culturelles organise le carnaval de Millau samedi 25 mars. Ce qui entraînera des perturbations sur la circulation dans la commune. Le Journal Toulousain fait le point.

Une après-midi de fête est en préparation. Le grand défilé du carnaval de Millau se déroulera samedi 25 mars. Le public a rendez-vous sur la place du Mandarous à partir de 16 heures. Quatre fanfares et deux batucadas accompagneront le cortège. Le jugement et la mise à feu de la mascotte sont prévus à 18h30 au parc de la Victoire.

La circulation perturbée par le carnaval de Millau

L’organisation du carnaval de Millau par un collectif d’associations entraînera des perturbations sur la circulation dans le centre-ville. La municipalité fait savoir que le stationnement sera interdit sur les axes principaux de midi à 19 heures :

– Place du Mandarous ;

– Avenue de République ;

– Avenue Charles de Gaulle (entre la voie ferrée et la rue Balitrand) ;

– Le bas du parc de la Victoire.

Aussi, la circulation sera perturbée et des rues pourront exceptionnellement être empruntées à double sens entre 14 heures et 19 heures.

La Mairie de Millau ne l’a pas encore annoncé, mais il est à prévoir que la circulation sera interdite sur la place du Mandarous, l’avenue de la République, et les axes qui communiquent avec cette dernière.