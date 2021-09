Aude : la Cité de Carcassonne est le 3ème monument le plus visité de France

Selon le Centre des Monuments Nationaux de France, la Cité de Carcassonne figure en troisième position des monuments les plus visités de France cet été.

Derrière le Mont St-Michel et l’Arc de Triomphe, figure, pour la première fois, la Cité de Carcassonne, au classement des monuments les plus visités de France. En effet, selon les chiffres de fréquentation publiés par le Centre des Monuments Nationaux de France, le château de l’Aude et ses remparts ont davantage attiré les touristes que la Sainte Chapelle ou le Panthéon parisien. C’est la première fois que la Cité de Carcassonne se hisse à cette hauteur du classement. Et ce, alors même que son célèbre feu d’artifice du 14 juillet a encore été annulé cet année.

Comment expliquer cette performance ?

Interrogé par France3 Occitanie, Magali Bardou, adjointe déléguée au tourisme à la mairie de Carcassonne, explique que l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris a été « très médiatisé et on a beaucoup parlé de Viollet-le-Duc (…) Le château de la Cité de Carcassonne, après Notre-Dame de Paris, est le monument le plus connu qu’Eugène Viollet-le-Duc a restauré », précise-t-elle. Tandis que selon l’administrateur de la Cité, Christophe Varennes, « c’est la conjoncture qui a permis à la Cité de gravir à la troisième place de ce classement », indique-t-il à France 3 Occitanie. En effet, cet été, les touristes ont privilégié la Province à la capitale.