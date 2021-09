Tourisme : l’Occitanie enregistre un record de fréquentation cet été

En juillet et août, le secteur du tourisme en Occitanie a enregistré un record de fréquentation : le nombre de nuitées est en hausse de 11% par rapport à 2019.

Les chiffres présentés par le Comité régional du tourisme et des loisirs d’Occitanie (CRTL), ce jeudi 9 septembre, sont ceux d’une « excellente saison estivale », selon les mots de son président Vincent Garel. Le secteur a en effet enregistré durant les mois de juillet et août un record du nombre de nuitées, à 71 millions, en hausse de 11% par rapport à l’été 2019. Des données recueillies grâce aux téléphones portables des vacanciers, via l’opérateur Orange, et qui doivent être consolidées, d’ici la fin de l’année, par des études de l’Insee.

Un quart des étrangers manque encore à l’appel

« Cette forte affluence conforte le leadership de l’Occitanie sur la clientèle française », se réjouit en premier lieu Vincent Garel. Cette dernière représente les trois quarts des touristes accueillis. Les étrangers, eux, ont été beaucoup plus nombreux qu’en 2020 (+20%), mais un quart d’entre eux manque encore à l’appel, par rapport à 2019. « Nous avons investi près d’un million d’euros cette année pour promouvoir nos destinations dans les pays limitrophes. Une campagne qui a bien fonctionné, notamment auprès des Espagnols, des Belges, des Néerlandais et, dans une moindre mesure, des Allemands », précise Dominique Thillet, directeur des études du CRTL.

Toutes les destinations sont plébiscitées

Campagne, montagne, littoral… Toutes les destinations progressent, à l’exception de la métropole de Toulouse, qui n’a pas retrouvé son niveau de fréquentation d’avant-crise, contrairement à celle de Montpellier. Les experts soulignent le poids des hébergements non marchands : d’après une étude menée récemment par le CRTL, 70% des habitants d’Occitanie hébergent des parents ou amis. La région, étant, par ailleurs, sur la première marche du podium des régions françaises en termes de résidences secondaires. « Leurs propriétaires les occupent à nouveau. Notre objectif est à présent de les faire consommer des produits touristiques locaux », confie Vincent Garel.

Le boom de l’hôtellerie de plein air, des gîtes et des locations via plateformes

Avec une augmentation de 27% du nombre de réservations par rapport à 2019, l’hôtellerie de plein air ne s’est jamais aussi bien portée en Occitanie. « En août, 37% des réservations y ont été faîtes à la dernière minute », fait remarquer Dominique Thillet. Dans le même temps, les gîtes ont affiché un taux de remplissage record de 90%. Et les locations via des plateformes collaboratives comme Rbn’B s’envolent, (24% de plus qu’à l’été 2019), avec plus de 800 000 lits disponibles dans la région.

Une arrière-saison prometteuse pour le tourisme en Occitanie

Selon l’enquête de conjoncture du CRTL, la moitié des prestataires de tourisme estiment avoir un niveau de réservations stable ou en hausse par rapport à septembre 2020. Ils sont 3 sur 4 sur le littoral. Pour octobre, les professionnels ont moins de visibilité, « mais les réservations de dernière minute ayant tendance à se généraliser, il pourrait y avoir de bonnes surprises, notamment de la part des clientèles traditionnelles d’arrière-saison », espère Vincent Garel.