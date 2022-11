Au château de Foix, une exposition sur les épées légendaires

“Épées de légende, d’Excalibur au sabre laser” est une exposition à retrouver au château de Foix jusqu’au 30 novembre. Elle confronte les objets cultes du cinéma aux modèles authentiques dont ils sont inspirés.

Les épées cultes du cinéma sont confrontées aux modèles dont elles sont inspirées. Visuel : Tourisme Ariège.

Il ne reste plus que quelques jours pour la voir. L’exposition “Épées de légende, d’Excalibur au sabre laser”, se termine le 30 novembre 2022 au château de Foix.

Un rendez-vous pour les fans de pop culture, car il retrace les récits et les œuvres de l’héroïc fantasy et de la science fiction. On y retrouve les épées de Star Wars, Games of Thrones, Harry Potter, le Seigneur des anneaux, et bien d’autres. L’exposition du château de Foix permet par exemple de retrouver des répliques du Trône de fer (constituée d’épées), de la main tranchée de Sauron, ou encore du sabre laser de Dark Vador.

Mais c’est également un évènement qui s’adresse aux férus d’histoire, puisque le but de l’exposition est de trouver, dans l’Histoire, les inspirations de ces épées de légende. Les créateurs de l’exposition se définissent d’ailleurs sur ce mélange des genres en tant que « Geekstoriens ».

Une exposition sur les épées réalisées par des « Geekstoriens »

Ce sont deux docteurs en histoire et spécialistes en armes, armures, et costumes, qui ont été chargés de sa conception : Soline Anthore Baptiste et Nicolas Baptiste. Les deux commissaires de l’exposition souhaite partager leur passion en décryptant les films et séries fantastiques au travers de leurs regards d’historiens.

Pour la scénographie, ils sont assistés par Éric Noguès, l’auteur des maquettes monumentales du musée. Au menu : lumières, couleurs, illustrations, thématisation des espaces pour un rendu définitivement pop.

Informations pratiques : exposition “Épées de légende, d’Excalibur au sabre laser”, au Château de Foix. Horaires : jusqu’au 30 novembre 2022, de 10h à 18h. Tarif : prix compris dans le billet d’entrée du château (de 8€ à 11€50).