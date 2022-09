Mission Patrimoine : le Château de Terride à Mirepoix sera rénové

Le Château de Terride à Mirepoix a été choisi par la Mission Patrimoine 2022. Il va ainsi recevoir des fonds pour être restauré.

CC BY-SA 4.0 Lucas Destrem

La Mission Patrimoine 2022 a décidé de sélectionner le Château de Terride à Mirepoix en Ariège parmi 100 projets départementaux. L’édifice va ainsi pouvoir percevoir des fonds pour financer sa restauration. Chaque année, la Mission Patrimoine œuvre en effet pour la sauvegarde du patrimoine français en péril.

Ce qui est le cas du Château de Terride. L’étage supérieur de la Chapelle est déjà en partie effondré, la voûte est exposée aux intempéries et toute la structure se fragilise de jour en jour. L’étage inférieur est également en péril. Les ogives pourraient s’affaiblir et les murs de briques sont en train de se fissurer.

Les travaux prévus au Château de Terride à Mirepoix

Face à cela, les propriétaires, l’artiste lyrique Edwin Crossley-Mercer et l’ancien premier danseur du ballet de l’Opéra de Paris Vincent Chaillet, ont engagé des travaux. Leur objectif : « continuer à valoriser ce précieux patrimoine et permettre l’accueil de visiteurs et la sauvegarde de certains éléments ».

Tout d’abord, les travaux consisteront à créer un parapluie métallique pour protéger les voûtes et le premier étage. Plusieurs consolidations d’urgence sont aussi prévues. Durant ce temps, une étude de restauration sera réalisée dans le but de remettre en état le toit et reconstituer les éléments effondrés.

Des visites organisées lors des Journées du Patrimoine

Les premières mentions du Château de Terride remontent à 1063. La forteresse a connu de nombreux aménagements au fil des siècles. Aujourd’hui, elle dispose d’une tour carrée sur trois niveaux, d’un pont, de remparts et douves, d’une maison d’habitation principale et d’une ancienne tour-porte, surélevée en chapelle.

Pour faciliter la découverte du site, les propriétaires proposeront des visites lors des Journées du patrimoine, en collaboration avec l’association Pays d’art et d’histoire. L’occasion de découvrir cette forteresse qui fait notamment partie de l’Histoire dite “cathare”.