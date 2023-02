La nuit du slam, c’est jusqu’au 16 février en Occitanie

Dans plusieurs départements d’Occitanie, le festival La nuit du slam se déroule jusqu’au 1er avril.

La Nuit du slam met à l’honneur Zedrine. Crédit photo: Diane Barbier

Le festival La nuit du slam a débuté le 16 février et va battre son plein jusqu’au 1er avril. Et promis ce n’est pas un poisson d’avril. Depuis 16 ans, amateurs, artistes et curieux sont toujours plus nombreux à s’engager dans cet élan créatif pour assurer ensemble la diversité et la richesse de chacune des éditions. On y célèbre avant tout la passion du slam, des mots et de la scène, le tout dans le cadre de la Semaine de la Langue Française et de la Francophonie.

Le festival La nuit du slam déclinée dans plusieurs départements

Aujourd’hui, La Nuit du slam est déclinée à plusieurs départements d’Occitanie. L’Hérault, l’Ariège, le Lot, le Tarn, le Gers et la Haute-Garonne participent à festival. A terme, les organisateurs veulent étendre La Nuit du slam à toute la région pour y promouvoir le slam. Dans le but de promouvoir l’inclusivité et l’accessibilité, les événements de ce festival ont été adaptés et repensés pour convenir aux publics sourds et malentendants.

Au-delà d’une unique nuit, le festival se décline aujourd’hui dans de nouveaux espaces d’expression ouverts aux artistes locaux et aux amateurs, pour répondre aux attentes d’un public intéressé et de plus en plus nombreux. La volonté d’emmener la poésie sous toutes ses formes auprès de toutes les populations, s’intègre à une démarche d’accessibilité sociale.

Programmation:

04 Mars 2023 : Nuit du Slam FIGEAC

04 Mars 2023 : Nuit du Slam TOULOUSE – Concert Europe KNSM & Leon B1T

10 Mars 2023 : Nuit Du Slam CASTELNAU DURBAN – Concert Zédrine

11 mars 2023 : Nuit du Slam MARCIAC – Spectacle « Les Vians » Chorale Ouest Rox

18 Mars 2023 : Nuit Du Slam TOULOUSE – ESPACE ROGUET – Scènes ouvertes, restitution de stages de créations, CHERE IJEAWELE, REVEIL MIDI, PIERRE ROCOCO.

30 Mars 2023 : Nuit Du Slam CASTRES – Showcase LOUNI

01 Avril 2023 : Nuit Du Slam TOULOUSE – LE REX – Mamelle Bent // Rocé