Vents violents : trois départements d’Occitanie en vigilance orange

Depuis cette nuit, des vents violents soufflent sur l’Occitanie dont trois départements ont été placés en vigilance orange par Météo France : l’Hérault, l’Aude et les Pyrénées-Orientales. La situation devrait s’améliorer au cours du week-end.

Vigilance orange vent sur l’Hérault, l’Aude et les Pyrénées-Orientales ©Météo France

« Rangez tout mobilier qui pourrait être emporté par les rafales, limitez vos déplacements sur la route, et adaptez votre vitesse. » C’est le message délivré par la Sécurité civile aux habitants des régions concernées par l’épisode de vents violents qui soufflent sur toute l’Occitanie. Placés en vigilance jaune, tous les départements sont concernés par des rafales puissantes et parfois, des risques d’inondation dues aux fortes pluies, comme c’est le cas de l’Aveyron, le Tarn, et le Lot.

L’Hérault, l’Aude et les Pyrénées-Orientales en vigilance orange

Météo France renforce même son niveau d’alerte sur les départements de l’Hérault, de l’Aude et des Pyrénées-Orientales concernant les vents violents. Elle constate la formation d’une tempête dans le Sud-Est de la France.

🔶 9 départements en Orange pic.twitter.com/bHjUpInnGJ — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) March 10, 2023

« En Languedoc-Roussillon, les rafales atteignent 120 à 140 kilomètres-heure sur le relief des Cévennes et sur les hauts cantons de l’Hérault. Elles atteignent 100 à 120 kilomètres-heure dans les plaines de l’Aude jusqu’à Perpignan ainsi que dans les Corbières », prévient Météo France. La tramontane est donc déjà bien en place et se maintiendra jusqu’en fin de journée. Le plus fort de la tempête étant en cours.

Prévisions pour le week-end

Le vent devrait s’essouffler dès la fin de la journée, continuer de s’affaiblir durant la journée de samedi, pour s’atténuer complètement dimanche. La bonne nouvelle étant que, comme à chaque fois que le vent s’en mêle, il chasse les amas de nuages et fait reparaître le soleil. C’est ce qu’il se passera ce week-end, puisqu’une fois la tempête passée, l’Hérault, l’Aude et les Pyrénées-Orientales seront les trois départements d’Occitanie les plus ensoleillés.