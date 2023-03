Des vents violents et des orages attendus dans l’Aude et les Pyrénées-Orientales

D’importantes rafales de vent sont attendues en Occitanie, et notamment sur l’Aude et les Pyrénées-Orientales dans la matinée du vendredi 10 mars.

Une girouette montre la direction du vent dans le ciel. Crédit photo : CC pxhere

Mise à jour : en Occitanie, les Pyrénées-Orientales, l’Aude, et l’Hérault sont placé en vigilance orange aux orages par Météo France jeudi 9 mars à 16 heures.

Après le beau temps, place à la pluie et au vent. Météo France a placé sept départements de l’ex-région Midi-Pyrénées ainsi que l’Aude et les Pyrénées-Orientales en vigilance jaune aux orages depuis ce jeudi 9 mars à 15 heures. Il s’agit là d’un premier niveau d’alerte à ne pas négliger. A Toulouse, plusieurs parcs et jardins sont fermés. D’autant plus que la situation devrait se dégrader davantage sur ces deux derniers territoires.

Des vents tempétueux dans l’Aude et les Pyrénées-Orientales

Une dépression se creuse sur le proche Atlantique. Depuis la Bretagne et le Sud de l’Angleterre, des vents vont descendre le long de la côte durant la nuit. Les rafales atteindront 90 à 110 km/h sur les côtes exposées.

À partir de vendredi matin, le vent se calmera en Bretagne, mais soufflera encore fort sur les côtes normandes et s’introduira progressivement dans l’intérieur des terres, en particulier en Occitanie. Des vents tempétueux sont à prévoir dans l’Aude et dans les Pyrénées-Orientales, surtout dans les hauteurs. Aussi, sur les crêtes du Massif-Central et le Languedoc-Roussillon, le vent d’ouest à nord-ouest se renforcera brutalement avec des rafales tempétueuses de 100 à 120 km/h.