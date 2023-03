Toulouse. Fermeture des parcs et des jardins à cause de la météo

La municipalité de Toulouse devra fermer plusieurs parcs et jardins à cause des prévisions de vents violents attendus ce jeudi 9 mars. De la pluie, et peut-être même des orages sont attendus autour de 16 heures.

Le soleil brille de mille feux dans la Ville rose à la mi-journée de ce jeudi 9 mars. Le thermomètre affiche 18 °C dans les rues du centre. De quoi envisager une petite promenade. Mais attention, un changement de temps se prépare.

De la pluie, et peut-être même des orages sont attendus autour de 16 heures. La Haute-Garonne sera placée en vigilance jaune aux orages par Météo France dès 15 heures.

« En raison d’une alerte météo, les parcs et jardins considérés à risques en situation de vents supérieurs à 60 km/h, seront fermés ce jeudi 9 mars à partir de 14 heures », annonce donc la Mairie de Toulouse.

Voici les parcs et jardins fermés à Toulouse

– Parc de la Boisseraie (La Terrasse)

– Jardin Compans-Caffarelli

– Jardin du Grand-Rond

– Jardin Félix Lavit (Roseraie)

– Parc de la Villa Méricant (Roseraie)

– Parc de Monlong

– Jardin de l’Observatoire (Roseraie)

– Parc Ozenne (Borderouge)

– Jardin du Pays d’Oc

– Jardin des Plantes

– Parc de la Poudrerie (Empalot – Ramier)

– Jardin Rangueil

– Parc Reynerie

– Jardin Royal

– Jardin Sacarin (La Terrasse)

– Parc du Sacré-Cœur (Rangueil Pech David)

– Parc Antoine de Saint-Exupéry (La Terrasse)

Ces parcs et jardins seront rouverts au public quand l’alerte météo sera levée et après contrôle des équipes municipales de Toulouse.