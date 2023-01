Occitanie. Sept départements, dont l’Hérault, en vigilance orange neige et verglas

L’Hérault rejoint six départements déjà placés en vigilance orange neige et verglas par Météo France pour la nuit du jeudi 19 janvier.

CC Michal Jarmoluk

Il va encore neiger en Occitanie. Météo France annonce que sept départements de la région sont placés en vigilance orange jeudi 19 janvier à partir de 18 heures. Dans le détail, l’Hérault rejoint l’Aude, l’Aveyron, le Lot, les Pyrénées-Orientales, le Tarn et le Tarn-et-Garonne, dont l’été d’alerte avait déjà été communiqué.

🔶 7 départements en Orange pic.twitter.com/G4ZlJ7C28d — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) January 19, 2023

« Une perturbation arrive sur le Sud-Ouest du pays. Au contact de l’air froid, un épisode neigeux significatif se met en place jeudi, en soirée », prévoit l’institut météorologique. « Les premières précipitations abordent l’Ouest Audois, sous forme de pluie en plaine. La limite entre la pluie et la neige se situe vers 600-700 mètres d’altitude. »

La préfecture du Tarn prévient que des chutes de neige soutenues sont attendues sur la montagne Noire et les monts de Lacaune (trois à cinq centimètres pour atteindre 15 à 20 centimètres, voire 30 centimètres dans la nuit) et en plaine (deux à cinq centimètres en journée pouvant atteindre jusqu’à dix centimètres dans la nuit).

Vigilance orange : appel à la prudence face à la neige et au verglas

Au regard de ces prévisions météo et de la vigilance orange, les préfectures lancent un appel à la prudence. Voici quelques conseils :

– Soyez prudents et vigilants si vous devez absolument vous déplacer ;

– Privilégiez les transports en commun et préférez les grands axes ;

– Préparez votre déplacement et votre itinéraire ;

– Respectez les restrictions de circulation et déviations mises en place ;

– Protégez-vous des chutes et protégez les autres en dégageant la neige et en salant les trottoirs devant votre domicile, tout en évitant d’obstruer les regards d’écoulement des eaux ;

– Ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol ;

– Installez impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments ;

– N’utilisez pas pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage.