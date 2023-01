Neige et verglas : 6 départements d’Occitanie en vigilance orange jusqu’à vendredi soir

Météo France vient de placer six départements d’Occitanie en vigilance orange neige et verglas, et ce jusqu’à ce week-end. Les flocons tombés hier soir et dans la nuit ont bien tenu au sol à certains endroits, et une nouvelle couche de neige devrait tomber ce jeudi soir notamment dans le Tarn-et-Garonne, le Lot, l’Aveyron, le Tarn, l’Aude et les Pyrénées-Orientales.

Difficultés de circulation sur les routes de six départements d’Occitanie dès ce jeudi soir ©GT-JT

L’hiver est là, c’est officiel. Et avec lui, le froid et la neige qui commence à tomber de manière conséquente sur les plaines d’Occitanie, conduisant Météo France à placer six départements de la région en “vigilance orange neige-verglas”. Depuis 6h ce jeudi matin, et jusqu’à vendredi soir, le Tarn-et-Garonne, le Lot, l’Aveyron, le Tarn, l’Aude et les Pyrénées-Orientales sont ainsi sous surveillance. Une alerte qui concerne également les Hautes-Pyrénées, mais uniquement pour cette journée de jeudi. Il y a neigé cette nuit abondamment, contraignant même Vinci Autoroute à interdire l’A64 aux poids lourds.

19h55: ⛔❄️Les entrées des Echangeurs de Tarbes Ouest, Tarbes Est, Tournay et Lannemezan sont interdites aux poids lourds dans les 2 sens de circulation. #InfoTrafic Ecoutez #Radio1077 #A64 https://t.co/txtmdtKwPW — Autoroute A64 (@A64Trafic) January 18, 2023

Jusqu’à ce week-end, l’avis de vigilance à la neige et au verglas concerne donc six départements en raison d’une nouvelle perturbation qui entre par la façade atlantique. « En fin de journée et soirée, elle va donner de la neige parfois jusqu’en plaine », sur les zones concernées par l’alerte, avertit Météo France. Des chutes de neige brèves mais intenses. On attend 5 à 10 centimètres par endroit.

Ainsi, si les conditions météo, et donc de circulation, devraient s’améliorer en cours de journée, elles vont se détériorer à nouveau aux alentours de 18h, et ce durant toute la nuit de jeudi à vendredi. Attention donc si vous devez prendre les routes du Tarn-et-Garonne, du Lot, de l’Aveyron, du Tarn, de l’Aude ou des Pyrénées-Orientales. Tenez-vous informé en écoutant Radio trafic (107.7) ou sur les réseaux sociaux avant de prendre votre véhicule et de vous engager sur les routes.