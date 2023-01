Des épisodes de neige en Occitanie durant les prochaines 24 heures

Des épisodes de neige sont annoncés dans les prochaines 24 heures en Hautes-Pyrénées, placées en vigilance orange, et dans le Sud et l’Est de la Haute-Garonne, en Occitanie.

De la neige est attendue en Occitanie durant les prochaines heures. Photo d’illustration. © CC0 Domaine public

Très attendue depuis le mois de décembre par les stations de ski, la neige tombe enfin en abondance sur les Pyrénées. Météo France place deux départements du Sud-Ouest en vigilance orange neige et verglas à partir de 19 heures, ce mercredi 18 janvier. Il s’agit des Hautes-Pyrénées en Occitanie et des Pyrénées-Atlantiques en Nouvelle-Aquitaine.

🔶 2 départements en Orange pic.twitter.com/JcFBW59aYu — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) January 18, 2023

Un épisode de neige en Hautes-Pyrénées

L’institut météorologique annonce un « épisode de neige ce soir et la nuit prochaine sur les départements pyrénéens avec des cumuls significatifs essentiellement sur les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées ».

Des intempéries neigeuses en Haute-Garonne

Des épisodes d’intempéries neigeuses sont également prévus durant les prochaines 24 heures en Haute-Garonne.

Elles touchent d’abord le Sud du département. Un épisode est en cours depuis 15h30 et doit durer jusqu’à 19 heures et touche toute l’A64. La préfecture haut-garonnaise alerte sur des chutes de neige jusqu’à 300 mètres d’altitude. Un deuxième épisode neigeux est attendu entre minuit et quatre heures du matin jusqu’à 200 mètres d’altitude.

Deux épisodes neigeux sont aussi prévus dans l’Est du département de la Haute-Garonne et sur l’A66-A61 (Toulouse-Foix). Un premier entre 18 heures et minuit. Et un second entre trois heures et six heures du matin. Mais ce dernier épisode devrait avoir peu d’impact sur l’A66 et l’A6 car la neige ne devrait pas tenir au sol.

De la neige dans le reste de l’Occitanie

Un épisode de neige attendu dans le sud-ouest de la France entre jeudi après-midi et vendredi matin, selon La chaîne météo. Il devrait notamment passer par l’Ariège, l’Aude et le Tarn.