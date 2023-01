Pyrénées. Faute de neige, une autre station de ski doit fermer ses pistes

La station de ski Luchon-Superbagnères, en Haute-Garonne, doit fermer ses pistes à partir du vendredi 6 janvier à cause d’un enneigement insuffisant. Comme pour plusieurs domaines, le manque de neige est un problème.

À cause d’un enneigement insuffisant, la station de ski Superbagnères en Haute-Garonne doit fermer ses pistes à partir du vendredi 6 janvier. Photo d’illustration. CC Michal Jarmoluk

La station de ski Luchon-Superbagnères, dans le Sud de la Haute-Garonne, a annoncé sur ses réseaux sociaux que toutes ses pistes seront fermées à partir du vendredi 6 janvier à 17 heures. Le domaine n’est ouvert que depuis le 16 décembre 2022.

« Les efforts de nos équipes continuent sur le terrain. Et pourtant, ils ne suffiront pas…», déplore la station de ski dans un message posté mardi 3 janvier. Elle explique que « les conditions météorologiques actuelles et à venir, nous imposent la fermeture du domaine de Superbagnères ». Le domaine espère une réouverture prochaine et reste « à l’affût des opportunités ».

Une mauvaise période pour les stations de ski

La saison hivernale 2022-2023 est décidément compliquée pour les stations de ski. Le début d’hiver relativement doux a déjà poussé plusieurs stations de ski à retarder leurs dates d’ouverture. Mais alors que la dernière semaine de décembre correspond habituellement à un pic d’activité, la station ariégeoise Ax 3 domaines a dû se résoudre à fermer ses pistes le 31 décembre dernier.

La station des Monts d’Olmes a également pris la difficile décision de fermer son domaine mardi 3 janvier « en raison des températures de ces dernières semaines et des prévisions météorologiques ». « Il reste tout de même les restaurants d’ouvert. En-dehors du ski, vous pouvez aussi venir prendre le soleil, faire de la randonnée, etc… », invite la station.

En ce qui concerne les stations du plateau de Beille, il a été décidé de conserver l’ouverture des quelques pistes. Cependant, les créneaux d’ouverture sont modifiés.