Occitanie : la circulation sera dense sur l’A61 et l’A62 ce week-end

Ces samedi 9 et dimanche 10 juillet, la circulation sera dense sur certains grands axes de l’Occitanie étant donné que ces deux jours marquent le premier week-end des vacances scolaires sur l’ensemble du territoire national.

Le trafic sera chargé sur certains axes de l’Occitanie dans le sens des départs, comme dans celui des retours, durant ce premier week-end des vacances scolaires d’été CC shilin wang – pixabay

« Ce week-end marque le début officiel des congés scolaires en France », comme le note Bison futé, l’organisme chargé des prévisions de trafic. À ce titre, nombreux sont les vacanciers qui entameront de longs déplacements sur les principaux axes du pays, notamment en direction du sud et des régions côtières, comme l’Occitanie. Des embouteillages sont annoncés sur certaines portions de route dans la région.

Vigilance orange entre Toulouse et Narbonne samedi

Bison futé prévoit que la circulation sera difficile ce samedi 9 juillet entre Toulouse et Narbonne de la fin de matinée jusqu’au milieu de journée. Ainsi, il est conseillé d’éviter d’emprunter l’autoroute A61 entre 10h et midi. Les embouteillages devraient également concerner une partie de l’autoroute A62 qui relie Toulouse et Bordeaux. En effet, la circulation sera dense sur la portion entre la Ville rose et Agen entre 11h et 14h. Il est donc préférable de privilégier les routes annexes, comme la départementale 3.

Difficultés de circulation en Occitanie dimanche

Dans le sens des retours, pour les Toulousains qui rentrent chez eux après un séjour à Bordeaux ce dimanche 10 juillet, la circulation sera saturée sur la portion de l’autoroute A62 entre Agen et Toulouse en fin de journée. Pour échapper à ces difficultés, Bison Futé conseille aux usagers d’éviter cette partie de la route entre 17h et 21h.

Le trafic sera aussi dense entre Toulouse et Narbonne ce même jour. Il est conseillé de ne pas emprunter l’autoroute A61 entre 17h et 20h.