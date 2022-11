Occitanie : des calendriers de l’Avent locaux, insolites et gourmands

À l’approche des fêtes de fin d’année, le traditionnel calendrier de l’Avent refait son apparition. Mais il n’est pas réservé qu’aux enfants. Les adultes aussi peuvent découvrir, tous les jours de décembre, une surprise qui leur est destinée. Le Journal Toulousain a sélectionné en Occitanie quatre calendriers de l’Avent locaux, insolites et gourmands. Des cadeaux avant l’heure…

Une spécialité gourmande d’Occitanie par jour

Grâce au calendrier de l’Avent développé par l’épicerie fine en ligne Bienmanger.com qui commercialise les produits de la marque Sud de France, et la Région Occitanie, vous pourrez savourer autant de spécialités régionales qu’il y a de jours avant Noël. Une promesse alléchante. Ainsi, réunies dans un grand coffret, plusieurs petites boîtes numérotées contiennent des trésors gustatifs de notre territoire. De quoi se régaler d’un voyage culinaire allant de la Méditerranée aux Pyrénées, en passant par les plaines du Sud-Ouest, sans se déplacer, et découvrir des saveurs typiques venant tout droit de l’Aubrac, de l’Hérault, de l’Aveyron, du Tarn, de la Bigorre… Un choix de produits réalisé parmi les 360 références de la marque Sud de France, dont voici le détail :

Une terrine de bœuf Aubrac au fromage de Laguiole de Maison Sauveterre

Une tapenade authentique de l’artisan héraultais Barnier Olives

Une terrine au Roquefort de l’artisan Roger Vidal en Aveyron

Quatre briques du Capitole de Toulouse, un praliné feuilleté à l’ancienne de la chocolaterie Nougalet dans l’Aude

Quatre croquants de Cordes de la Maison Bruyère dans le Tarn

Une crème d’anchois artisanale de l’artisan héraultais Barnier Olives

Deux mini-croquants aux amandes du confiseur biscuitier catalan la Confiserie du Tech

Une terrine champêtre aux noix, une recette ariégeoise authentique

Un bocal de pâté pur porc à l’ail de Garonne et au gingembre

Un pot de confiture artisanale de fleurs de violettes

Des rillettes fermières de Porc Noir de Bigorre AOP

Un bocal de babas à l’Armagnac en direct du Gers

Une terrine de campagne “casse-croûte du vigneron” au Pécharmant de la maison Valette (Périgord)

Quatre berlingots de Pézenas à la pêche

Quatre boulets de Montauban de la Maison Pécou (Tarn-et-Garonne)

Quatre boules Cerise de Céret de la chocolaterie Nougalet dans l’Aude

Un houmous de haricots à la tomate de Maison Patignac, conserverie de Haute-Garonne

Une confiture de Châtaigne des Cévennes des gardois Verfeuille

Un pot de miel de forêt de Lozère de Maison Sauveterre, en direct de nos apiculteurs partenaires

Un bocal de brandade de morue des Nîmois Raymond Geoffroy

Un pot Les Folies Fromages : abricot au cumin, fabriqué artisanalement dans les Pyrénées pour accompagner vos camemberts et autres fromages à croûte fleurie

Une terrine campagnarde à l’ail de Lomagne

Deux rousquilles fondantes, trésor pâtissier catalan de la Confiserie du Tech

Et pour démarrer les fêtes, un bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest IGP

Infos pratiques : Le Calendrier de l’Avent “Plaisirs d’Occitanie”, 64.95€, commande en ligne.

Une dégustation de bières en attendant celle de Noël

©La Biérothèque

Enseigne locale incontournable pour tous les amateurs de bières de l’agglomération toulousaine, La Biérothèque a également confectionné ses calendriers de l’Avent. Au nombre de trois, ils ont été conçus pour convenir à tous les palais. « Nos expertises et références dans le domaine de la bière artisanale nous ont permis d’élaborer des calendriers qui s’adaptent à tous les amateurs de bière, confirmés ou en devenir », explique Thomas Vion, fondateur de La Bièrothèque, « Nous tenions aussi particulièrement à mettre en avant les producteurs

de bières de notre région ». Ainsi, le calendrier “Occitanie” se compose de 24 bières de la région, issues de brasseries locales, bien connues ou plus confidentielles. Des bières de blé aux bières maltées/torréfiées, des bières classiques à des bières barriquées, des bières acides en passant par des bières houblonnées… et une belle surprise pour le 24 décembre. Les zythologues (œnologues de la bière) de l’enseigne ont sélectionné les meilleures d’entre elles.

Pour ceux qui souhaitent découvrir des saveurs venues de toute la France, voire de plus loin, ils ont également confectionné un calendrier dont les cases renferment des bouteilles qui permettront de s’initier à la bière artisanale. Maltés, houblonnés, céréaliers, acides, torréfiés ou sauvages, les 24 breuvages éveilleront vos papilles à différents styles et arômes. Les plus initiés se régaleront eux d’un calendrier à la sélection plus pointue, rempli de “pépites”. Destiné aux fins connaisseurs, ce cadeau “prestige”, contient ce qui se fait de mieux au niveau français et européen.

Infos pratiques : Le calendrier de l’Avent “découverte” à 85€. Le Calendrier de l’Avent “Occitanie” à 99€. Le calendrier de l’Avent “prestige” à 240€. Commande en ligne.

Du fromage au quotidien…

©Esther Joly

Il va falloir être patient pour ne pas ouvrir toutes les cases du calendrier de l’Avent de la Fromagerie Émilie en même temps. Comme le veut la tradition, vous pourrez accéder à un seul produit chaque jour. Au total, 24 fromages, sélectionnés par la commerçante, installée depuis six ans dans une loge du marché couvert Victor Hugo à Toulouse. Professionnelle et passionnée, Émilie vous propose ainsi des produits de qualité, des grands classiques aux fromages prestige, en passant par des articles moins connus. Vous découvrirez ainsi de nouvelles saveurs et textures qui vous aideront à attendre le repas de Noël et peut-être proposer à vos convives un plateau de fromages sur lequel vous disposerez votre propre sélection, puisque tous sont à retrouver en boutique.

Vous recevrez également, joint à votre calendrier, un petit guide rempli d’anecdotes, d’informations sur les différents produits, et des recettes pour les accommoder. Dans ce calendrier aussi insolite que gourmand, les fromages sont conditionnés sous vide, ce qui vous permet de les manger tout au long du mois sans qu’ils ne perdent de leur saveur. Celui du 24 sera donc aussi bon que celui du 1er décembre. En revanche, il faut prévoir de conserver l’ensemble au frigo.

Infos pratiques : Le calendrier de l’avent de la Fromagerie Émilie, 49€. Commande en ligne.

Des cosmétiques bio pour prendre soin de soi jusqu’à Noël

©Victor et Violette

Pour arriver fraiche et pimpante le soir du réveillon de Noël, rien de tel que de s’offrir un calendrier de l’Avent exclusivement constitué de produits cosmétiques bio et naturels. C’est ce que propose la boutique Victor et Violette, qui dispose de deux adresses dans l’agglomération : 5 rue des Prêtres à Toulouse et 9 bis avenue de Toulouse à Bruguières. Pour la troisième année consécutive, cette enseigne locale de cosmétiques “clean” a confectionné 24 petites pochettes cadeau dans lesquelles se trouvent des articles soigneusement choisis pour convenir à tous types de cheveux et de peaux. Tous les jours de décembre, vous pourrez ainsi découvrir des produits sains et bio couvrant tous les univers de la cosmétique : des soins pour le corps, aux produits d’hygiène, en passant par le maquillage et le bien-être. 24 produits de grands noms de la cosmétique bio comme des marques plus confidentielles, mais tout aussi efficaces. Voyez plutôt la composition du calendrier :

1 mousse nettoyante à la vitamine C Novexpert, 30ml

30 pastilles dentifrice à croquer PAOS + sa boîte de transport

1 Exfoliant corporel AHA et minéral Madara 20ml

3 Lingettes démaquillantes réutilisables et 1 filet de lavage

1 Savon saponifié à froid “Velours Noir”, 85 g

1 Masque Anti-Soif Absolution, 15ml

1 Gel hydratant Hydra firm Madara,15ml

1 Mascara Fullest volumizing Ilia beauty, 3g

1 Shampoing solide cheveux normaux sans huiles essentielles – Les savons de Joya, full size, 80g

1 Le lavant corps Absolution, 30ml

1 Masque Halo Antipodes, 15ml

1 Lime en verre Bachca, full size

1 Déodorant solide peaux sensibles mandarine Clémence et Vivien, full size 50g

1 Crème de nuit derma-collagen Madara, 15ml

1 Sérum booster vitamine C Novexpert – 10ml

1 Vernis à ongles coloris Rouge Cerise Zao makeup full size 8ml

1 Masque Peel AHA visage Madara, 17ml

1 Huile “Divine face oil” Antipodes, 10ml

1 Super sérum capillaire Clémence et Vivien – Full size, 30ml

1 Sérum resurfaçant de nuit Madara, 15ml

1 Gommage corps au monoï Victor et Violette, 60ml

1 masque Gold au biorétinol Evolve, 30ml

1 Rouge à lèvres crayon – Teinte Ruby – Le papier, full size 6g

1 Gommage visage Réincarnation Antipodes, full size 75ml.

Infos pratiques : Le calendrier de l’Avent Victor et Violette, 129€. Commande en ligne.